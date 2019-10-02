Российские спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103» не будут запущены в космос в текущем году. Отправка была отложена до весны 2020 года, передает 3Dnews.

По данным заместителя руководителя Федерального агентства связи Игоря Чурсина, спутники должны были отправиться в космос в текущем году для поддержания орбитальной группировки. Однако, по неизвестным пока причинам, запуск был перенесен до следующего года.

«Экспресс-80» и «Экспресс-103» производит предприятие «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» на заказ Федерального государственного унитарного предприятия «Космическая связь».

Аппараты предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в Интернет, а также передачи данных на территории России и в странах СНГ.

Как стало известно на днях, «Роскосмос» отменил разработку спутниковой системы связи «Эфир» в связи с тем, что проект не нашел должного финансирования.

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