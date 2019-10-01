В Яндекс.Дзен появилась новая возможность. Теперь на площадку можно добавлять короткие видеоролики, пишет ТАСС.

Теперь площадка будет наряду со статьями и медиа рекомендовать пользователям видеоролики. Тестирование, проведенное ранее, показало, что наибольшее количество просмотров набирают короткие видео длительностью до 15 минут.

Сообщается, что в среднем каждый пользователь сервиса ежедневно смотрит два видеоролика, а всего в Дзене 20 млн просмотров видео в день. Таким образом создатели видеоконтента смогут расширить свою аудиторию. Более того, им разрешили размещать в видеоформате нативную рекламу.

«Мы приглашаем публиковать видео текущих авторов Дзена, а также блогеров с других платформ, которым Дзен может дать дополнительную аудиторию», — заявил генеральный директор Яндекс.Дзена Дмитрий Иванов.

Напомним, в мае в Яндекс.Видео значительно уменьшилось количество пиратских копий. Поисковик стал выдавать намного меньше ссылок на нелегальные видеосайты.

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