Киевстар запустил 4G-связь в Чернобыльской зоне

Сеть высокоскоростного мобильного интернета Киевстар введена в районе объектов зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

Таким образом 4G-интернет стал доступен в городе Чернобыль, а также на территории атомной электростанции (объект «Укрытие»).

В пресс-службе Киевстар также заявили о скором завершении и введении в действие 4G-сети на главном контрольно-пропускном пункте на въезде в Чернобыльскую зону в с. Дитятки.

Сегодня сеть четвёртого поколения от Киевстар охватывает 6795 больших и малых городах и поселках, где проживает 29 млн человек, или 70% населения Украины. Интернетом по технологии LTE сегодня пользуется более 7 миллионов абонентов компании.

Напомним, оператор сотовой связи Vodafone запустил 4G-связь в зоне Чернобыльской АЭС ещё в ноябре 2018 года.

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