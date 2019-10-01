С сегодняшнего дня в сети Киевстар были запущены новые тарифы. Также оператор внес некоторые изменения для новых абонентов тарифных планов «Киевстар Все вместе», сообщает пресс-служба.

Согласно данным, с 1 октября в сети Киевстар действует пять новых тарифов: «Киевстар Комфорт», «Общение без границ», «Развлечения без границ», «Видео без границ» и «Максимальный Безлим». В зависимости от выбранного тарифного плана, новые абоненты смогут получать безлим на звонки в сети оператора, дополнительные минуты на другие номера, мегабайты интернета или нетарифицируемый трафик для пользования популярными приложениями, соцсетями или для онлайн-игр.

Отдельно оператор выносит тарифы «Киевстар Все вместе», включающие в себя услуги мобильной связи, фиксированного домашнего интернета и ТВ. Для новых пользователей было запущено четыре тарифных плана: «Базовый», «Выгодный», «Щедрый» и «Игровой».

«Базовый» предлагает 120 минут на номера других телеком-операторов и 12Гб мобильного интернета; «Выгодный» — 180 минут на мобильные других операторов и заграницу, безлимитный мобильный интернет и 180 SMS по Украине; «Щедрый» — 300 минут на других операторов и заграницу плюс безлим на мобильный интернет. Тариф «Игровой» кроме 300 минут на других операторов и заграницу, а также 300 SMS по Украине, предлагает дополнительные игровые преимущества поклонникам игры World Of Tanks.

Стоит отметить, что изменения условий обслуживания и стоимости тарифов касаются только новых абонентов Киевстар. Действующие пользователи останутся на своих тарифах со старой абонплатой.

Кроме того, как и сообщал оператор ранее, были отменены шесть тарифных планов — «Безлим Соцсети», «Безлим Мессенджеры», «Безлим Видео», «Максимальный Безлим 2019», «Киевстар Комфорт» и «Дайте Еще! 2018».

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