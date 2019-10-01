«Роскосмос» отменяет разработку спутниковой системы связи «Эфир». Компания не нашла должного финансирования на развитие проекта, передает Популярная Механика.

Согласно данным, предложение о создании системы спутников «Эфир» было выдвинуто «Роскосмосом» в 2017 году.На создание группировки из 288 спутников требовалось 299 миллиардов рублей.

«Роскосмос» рассчитывал привлечь эту сумму на принципах государственно-частного партнерства. Однако, не найдя источников финансирования, корпорация предложила исключить проект из национальной программы «Цифровая экономика РФ».

Стоит отметить, что сейчас «Роскосмос» называет другие цифры. Пресс-служба госкорпорации говорит о том, что изначально требовалось не 299, а 500 миллиардов рублей внебюджетного, а не частно-государственного финансирования.

Напомним, на днях стало известно, что создание первых пяти аппаратов для проекта спутникового интернета «Сфера» обойдется России в 15 миллиардов рублей. Всего программа предусматривает запуск 600 спутников.

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