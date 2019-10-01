В Беларуси открывают первый IMAX-кинотеатр. Это будет самый большой и самый технологичный кинотеатр с IMAX-залом в СНГ, пишет TVnews.by.

Возведут кинотеатр рядом с торговым центром Green City в Минске. Для этих целей к ТЦ пристроят примыкающее здание площадью около 15 тысяч квадратных метров.

По предварительным данным, высота экрана в кинотеатре достигнет высоты 7-этажного дома, ширина — более 30 метров. В зале будет около 500 мест.

Более того, запланированный кинотеатр будет оснащен системой GT Laser, позволяющей сделать изображение максимально четким. На сегодня только два кинотеатра в Москве имеют такую систему.

Ожидать появления минского IMAX-кинотеатра можно примерно через два года. Сейчас проект находится на завершающей стадии подготовки.

Напомним, в апреле появилась информация о том, что в Украине планируют запустить кинотеатр для людей с ограниченными возможностями.

А в Нидерландах появился 5D-кинотеатр для взрослых. Первый в мире порнокинотеатр с дополнительными эффектами был открыт в Амстердаме.

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