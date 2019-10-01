Дождались! Наконец-то дошла очередь до команды – победителя пятой бизнес-игры Телекомпалаты Украины «#Антигравитация: Telecom DreamLand». Самое первое, что хочу напомнить: игроки создавали новую цифровую чудо-страну, в которой любые совпадения с реальностью – чистая случайность. 🙂

Перед тем, как начать увлекательную историю о четвертой (вне гласной) ветке власти Telecom DreamLand, расскажу о том, какая роль была отведена леденцам: на самом деле, перед началом игры мы нашим любимым зрителям (а на тот момент – телеком-дримлэндянам) раздали по конфетке на палочке, этими же леденцом народ и голосовал за лучшую Антигравитационную команду. Это была наша альтернатива бюллетеням, в следствии этого необычного голосования больше всего поднятых рук с леденцами мы насчитали за команду СМИ.

Итак, в команду Mass Media Telecom DreamLand вошли Георгий Барзашвили (Barzashvili.Pro), Александр Глущенко (Телеком-кружок), Вадим Сидоренко (ОМО Systems) и Катерина Федорова (Инициатива «Чистое небо»).

Вы уже хорошо знаете о том, что первым разминочным заданием была презентация слогана (девиза) команды с ограничением в максимум пять слов. СМИ тоже «грациозно» не вписались в лимит из пяти слов, но аргументировали тем, что на средства массовой информации ограничители не действуют. Ну и девиз команды – яркий тому пример: «Хвост виляет собакой или как запостим, так и будет!» Представляете, что будет дальше? 🙂

А дальше — второе задание, которое звучало так: составить список из минимум 5 ошибок всех веток власти, которые могут разрушить мостик между народом и властью и убить демократию Телеком ДримЛэнда. Вот поэтому и выступали наши СМИ-шники в самом конце, чтобы другие ветки власти цифровой страны не смогли вычеркнуть у себя эти ошибки еще до презентации. К слову, таких ошибок и не было, в Telecom DremLand-е царила полная демократияJ

А теперь список ошибок. Акцентирую ваше внимание – имеются ввиду законы, решения и постановления, которых НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ в цифровой стране (по «скромному» мнению масс-медиа):

В Интернет по паспортам: чипуем всех!

Страна в телевизоре: смотреть должны все!

В селе Интернет не нужен: копай картошку!

5G не внедряем: частоты военным и таксистам!

Трезвый взгляд: сухой закон с 1-го января 2020 года!

Нет дорог, зато есть телепорт! (миленький стёб в сторону Парламентской команды Telecom DreamLand, помните? 🙂 )

Проведя итоговую черту, можно сделать вывод, что эта команда – настоящие СМИ: яркий и лаконичный список неприемлемых ошибок государства Telecom DreamLand напоминает заглавия эмоциональных статей, не нуждающихся в дополнительных объяснениях. Это ли принесло победу команде, или же неудержимая харизма команды сделала свое дело, сложно сказать. Но факт в том, что команда отжала одержала наибольшее количество леденцов и безоговорочную победу. Поздравляем!

Ну и в конце серии публикаций хочется сказать спасибо спонсорам викторины – компаниям Датагруп, РЕТН, телеканалу SETANTA SPORTS и организаторам Telecom Ukraine – за замечательные призы и подарки для наших активных и терпеливых зрителей!

P.S. Зачем Телекомпалата Украины организовывает #Антигравитацию? Потому что мы любим экспериментировать, творить и объединять рынок! Ждите продолжения и присоединяйтесь, впереди еще много всего интересного. 🙂

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