В скором времени Huawei запустит собственный видеосервис в ряде стран, в том числе и в России. Huawei Video будет предоставлять пользователям устройств китайского производителя доступ к контенту крупных платформ, пишет РБК.

Как рассказал президент направления мобильных сервисов подразделения потребительских продуктов Huawei в Европе Джейме Гонсало, Huawei Video не занимается производством собственных сериалов и шоу. Платформа работает как агрегатор контента различных видеосервисов, в частности и российских ivi.ru и Megogo.

«Huawei не планирует становиться производителем контента и конкурировать с такими сервисами, как Netflix или Spotify. В наших интересах — стать партнерами для них, чтобы пользователь смог выбирать», — сообщил он.

Отмечается, что на сегодня Huawei Video работает в Китае, Италии и Испании. Воспользоваться сервисом могут только владельцы устройств Huawei и Honor (еще один бренд производителя).

Пока не известно, стоит ли ожидать успеха видеосервиса в России. Сам производитель ожидания насчет аудитории не комментирует. По подсчетам гендиректора ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина, в России примерно 10–12 млн владельцев продукции Huawei, однако это не гарантирует, что все они станут использовать Huawei Video.

Эксперт полагает, что в России Huawei Video придется конкурировать не с видеосервисами, а, скорее, с мобильными операторами, которое по аналогичной схеме предоставляют абонентам доступ к контенту различных видеоплатформ.

Предположительно, упор на развитие собственных сервисов Huawei является результатом конфликта с американскими властями и последующими отказами от сотрудничества со стороны множества компаний.

Недавно появилась информация о том, что Huawei может передать контроль над всеми своими технологиями западному покупателю. Гендиректор компании Рен Чжэнфэй рассматривает возможность продажи наработок в сфере 5G.

Несмотря на это, Huawei на сегодня остается лидером отрасли, в частности касательно внедрения в мире технологии 5G. Китайский производитель подписал 50 коммерческих контрактов на запуск сети пятого поколения, обойдя всех крупных конкурентов.

Только за этот год стало известно об участии Huawei во внедрении и тестировании 5G в Таиланде, Турции, России, Испании, Венгрии, Великобритании, Монако, Узбекистане, а также в странах Южной и Северной Африки.

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