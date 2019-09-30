«Роскосмос» планирует организовать сотрудничество с компанией МТКС для создания возвращаемого космического корабля. На данный момент в России аналогов такому аппарату нет, пишет РБК.

Согласно данным, запланированный космический аппарат будет по техническим характеристикам схож с кораблем Dragon Илона Маска. По предварительным данным, многоразовый транспортный космический корабль «Арго» будет собран до 2024 года.

«Использование многоразового корабля, а значит, возвращение и спасение дорогостоящего оборудования существенно снизят издержки и стоимость доставки грузов. В конечном счете это снизит стоимость космической программы в целом», — рассказал бенефициар компании МТКС Сергей Сопов.

Как отмечают эксперты, корабль «Арго» является ответом на Dragon Илона Маска, но не превосходит американский аналог по части технических характеристик. Однако стоимость доставки груза на орбиту с помощью российского возвращаемого аппарата может быть ниже, чем у Dragon.

«Проектируемый корабль, запускаемый с помощью ракеты-носителя, будет способен доставлять на орбиту полезный груз массой до 2 т и затем возвращать на Землю груз массой до 1 т. Спуск происходит по баллистической схеме с торможением посадочными двигателями, включаемыми на высоте 250 м. Приземление осуществляется на выдвижной амортизированный щит, выдвигаемый на высоте 100 м», — пишет РБК.

Среди российских космических кораблей главным конкурентом «Арго» можно считать «Прогресс-МС». Однако второй не может возвращать грузы обратно, чем сильно уступает разрабатываемому «Арго».

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