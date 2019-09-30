17 сентября в рамках KYIV MEDIA WEEK 2019 прошла конференция «Борьба с пиратством в Украине: 5 «зачем» и результаты борьбы с кражей контента».

Зачем это нужно правообладателю? — на это отвечала индустрия: StarLightMedia, Star Media и Global Images Ukraine. Сначала выступавшие сошлись на том, что защита авторских прав жизненно необходима для бизнеса. «Я не понимаю, как правообладатель может не хотеть бороться с пиратством! Это экономически выгодно, и за этим будущее. Если мы не защитим свое, его просто возьмут, бесплатно», — заявил Николай Фаенгольд, коммерческий директор Digital & Pay TV телегруппы StarLightMedia.

Затем перешли к конкретике. Николай пригласил всех правообладателей обращаться к Дмитрию Левину, руководителю Центра мониторинга контента дивизиона Digital & Pay TV StarLightMedia. Центр занимается тем, что ежедневно отлавливает в сети контент правообладателей — заказчиков Центра, размещенный без их разрешения, а также принимает меры для борьбы с ворами. «Дима бесплатно проводит консультации, как прижать пиратов, — отметил Николай. — Публичные инструкции по каждому действию, которое может понадобиться правообладателю при защите его контента, размещены на сайте Инициативы «Чистое небо» https://legalcontebtua.org. С этим может справиться любой сотрудник». То, что у Димы есть опыт, подтверждают результаты телегруппы StarLightMedia за прошедшие 12 месяцев: они добились прекращения воровства контента 236 сайтами. По их запросу из поисковой выдачи Google удалено 16 168 ссылок на пиратский контент. 261 тысяча нелегальных видео удалены из сайтов, а 6155 — из социальных сетей. Еще одно подтверждение эффективности работы правообладателя — «1+1 Медиа» удалили 25 130 видео из сайтов, видеохостингов и социальных сетей и 4232 ссылок на пиратский контент из поисковой системы Google.

Также Николай Фаенгольд рассказал, как любой правообладатель может заработать сразу и вернуть затраты на всех дополнительных сотрудников. Кроме того, сколько рекламного инвентаря (и денег) принесли холдингу мониторинг интернета и создание собственной видеосети.

«Борьба с пиратством — выгодное для правообладателя дело», — подтверждает Алексей Шульдешов, генеральный продюсер ТВ-каналов Star Media. Он поделился опытом компании в зачистке нелегально размещенного контента. Более миллиона заблокированных или удаленных из поисковиков ссылок за 6 лет борьбы и, как результат, увеличение монетизации архивной библиотеки на YouTube на 30-40 %. Надо отдать должное и этому правообладателю: экспертиза и практические навыки Star Media в защите своих прав интеллектуальной собственности позволила оказывать эти услуги и другим продакшн-студиям. «На многие крупные пиратские площадки мы со временем получили доступ с правами администратора. — поделился лайфхаком Алексей. — К тому же достаточно оперативно блокируем нелегальный контент в соцсетях. На то, чтобы “почистить” библиотеку нашего партнера в интернете, удалить ссылки и пиратские раздачи, требуется в среднем 4-5 месяцев. Далее — постоянно поддерживать чистоту». Удобно, согласитесь.

Директор по продажам Getty Images Ukraine Кирилл Матвиенко поделился своей болью, не свойственной производителям фильмов и сериалов. Для новостных агентств главной проблемой является непонимание онлайн СМИ простого факта: у новостных фотографий тоже есть владелец! По словам Кирилла, 95 % украинских интернет-СМИ не заботятся о том, чтобы получить разрешение на публикацию иллюстрации к новости. Для них главное — быстрее ее выпустить! Но выход есть. «Вступив в «Чистое небо», мы с удивлением обнаружили, как эффективно работает блокировка денежных потоков в пользу нарушителей права интеллектуальной собственности, — рассказал Кирилл Матвиенко, имея ввиду партнерство с рекламодателями, уже отработанное «Чистым небом». — Теперь у нас в планах — блокирование страниц нарушителей в соцсетях».

Зачем рекламодателям и другому бизнесу соблюдать авторские права? — ответила Елена Андриенко, главный юрист рекламного холдинга Publicis Group. Елена говорила о коллективном доверии и прагматичных причинах его растить. Потому что это означает снижение репутационных рисков для бизнеса, уменьшение шансов купить контрафактную продукцию для потребителей, улучшение имиджа страны в международной экономике. Так что опять упираемся в вопрос «как?» — практикам, собравшимся на конференции, было интересно именно это. «Есть документальные неудобства покупки прав — требуется оплата нерезидентам и/или банковскими картами, подтверждающие документы не предоставляются. Договоры большими фотобанками предлагаются без возможности внести правки. Но мы — тоже большая компания, и у нас есть свои сетевые политики и требования наших клиентов, — Елена поделилась своим опытом о том, что сложно порой узнать, кому принадлежат права на музыку и видео, а узнав, может оказаться, что эти лица не представлены в Украине. — Разумность ценообразования тоже вызывает вопросы», — сделала шаг и в этом направлении юрист.

Зачем украинскому государству бороться с пиратством — рассказал Валерий Жалдак, директор департамента интеллектуальной собственности Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Валерий напомнил, что согласно закону, государственные органы совершают правоохранительные действия только по требованию правообладателя. От него и должна исходить (и исходит) инициатива и поддержка процессу. Бурную реакцию зала вызвало сообщение Валерия Жалдака, что в новой редакции закона об авторских и смежных правах прописана возможность предусмотреть ответственность за легальность распространения контента всех причастных сторон — в том числе провайдеров интернета. (Ответственность рекламодателей за финансирование пиратства предусмотрена и сейчас.) Татьяна Попова, глава Совета «Телекоммуникационная Палаты Украины», предположила, что в таком случае провайдерам и операторам должны поручить мониторить трафик, «фактически осуществляя цензуру». И хотя вопрос разделения блокирования доступа к ворованному контенту и блокирования доступа из соображений цензуры не должен вызывать сложности, поскольку есть простой субъект — автор, обладатель прав на контент, — и блокировать может только он (по его требованию). Однако для провайдеров могут возникнуть еще и сложности технического характера. На эту ситуацию Валерий Жалдак отреагировал и заявил, что проект еще в процессе обсуждения, и крайне важно иметь аргументы всех заинтересованных сторон, чтобы выработать максимально эффективный рабочий закон.

Международное «Зачем?» объясняла Даце Котзева, исполнительный директор латвийской Ассоциации «За легальный контент». По данным gemiusAudience, в Латвии на август 2019 года насчитывалось около 1 млн интернет-пользователей (ПК), ежемесячно посещающих легальные онлайн-видеосервисы (население Латвии — 1,9 млн человек). Из них 64,5 % приходится на YouTube, 6,25 % — на Google Play и 5,78 % — на Netflix. Даце рассказала, какими шокирующими были показатели медиапиратства в 2015 году, когда начинала работать их организация. А также, как несколько государственных учреждений научились договариваться о совместных действиях, и как пришлось обучать полицейских особенностям защиты контента в интернете. Очень живой резонанс вызвал кейс по борьбе с крупным пиратским ОТТ-сервисом: борьба вошла уже в завершающую стадию. На следующей неделе сервис намерены заблокировать на территории Латвии на уровне доменного имени и на уровне трафика.

Наконец, последнее «Зачем?» — от конечного пользователя. Об этом и как эволюционируют его представления о ворованном контенте, рассказала модератор дискуссии Катерина Федорова, директор Общественного союза «Инициатива «Чистое небо». Катерина представила отчет об исследовании компании Gemius «Анализ общих тенденций знания и использования онлайн-, видеосервисов». «Отличная новость в том, — отметила Катерина, — что заметно выросла готовность пользователей платить за легальный контент! А также почти вдвое снизилось количество тех, кто не считает нужным бороться с воровством контента».

Завершая конференцию, Катерина Федорова тепло поблагодарила всех за внимание и призвала всех — и интернет-зрителей, и представителей бизнеса — продолжать менять ситуацию с воровством интеллектуальной собственности в Украине. Как сказала в своем выступлении Елена Андриенко: «В любом случае, речь идет о соэволюции всех участников рынка, и все мы являемся не только наблюдателями, а и активными участниками этого процесса!».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.