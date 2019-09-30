Киевстар запускает новую линейку для пользователей услуги «Домашний интернет» и «Киевстар Все вместе». Изменения вступят в силу с 1 октября, пишет Today.ua.

Также Киевстар отменяет поддержку шести тарифных планов. Услуги останутся доступными для действующих пользователей, однако новые абоненты подключиться к ним уже не смогут.

Как заявил оператор связи, предстоящие изменения предполагают большее функциональное наполнение для вышеуказанных услуг. Однако, как пишет ресурс, ранее подобные объявления всегда сулили подорожание тарифов.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что количество 4G-абонентов Киевстар перевалило за 7 миллионов. На конец августа прошлого года этот показатель не дотягивал и до 2 миллионов.

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