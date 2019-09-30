Рынок компьютерных услуг в Украине показывает стабильное развитие. По прогнозам GlobalLogic, рост IT-рынка в этом году составит порядка 30%, пишет Лига.Tech.

Как рассказал вице-президент по стратегии GlobalLogic Андрей Яворский, ежегодно украинский IT-рынок демонстрирует рост в пределах 20-25%. Учитывая тот факт, что разработки наших специалистов пользуются все большим спросом на международном рынке, к концу текущего года специалисты ожидают увеличения этого показателя до 30%.

По прогнозам, экспорт IT-услуг в 2019 году принесет Украине порядка 3,5 миллиарда долларов. Таким образом, уже к концу 2020 года, учитывая рост спроса на разработки украинских «айтишников», можно ожидать увеличение этой суммы до 4,5 миллиарда долларов.

Более того, растет не только экспорт услуг, но и количество специалистов в IT-сфере. На сегодня в Украине насчитывается примерно 160 000 специалистов. Это на 22% больше, нежели было годом ранее.

Не стоит забывать, что активное развитие индустрии влечет за собой неизбежное использование технологий «не во благо». «Умнеют» всевозможные хакерские программы и системы взлома. По подсчетам Juniper Research, в прошлом году потери от атак хакеров достигли 3 триллионов долларов.

Также в лаборатории «Доктор Веб» подсчитали, что количество кибератак на умную технику может вырасти до 100 миллионов уже к концу текущего года. При этом число кибератак, как и их сложность, в дальнейшем будет только увеличиваться.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.