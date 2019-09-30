Бюджетная аудио- и видеотехника: очевидные плюсы

Рассматривая на полках магазина или в интернете модели самых новых телевизоров и аудиосистем, сложно не удивиться фантастическому прогрессу. Если цена техники зашкаливает, такая покупка обычно откладывается на «последнюю очередь». А ведь жить без любимых кинолент, телепередач и музыкальных треков невозможно!

В ассортименте гипермаркета «АШАН» реально выбрать недорогой телевизор, аудиосистему или портативную акустику за вменяемые деньги. Мы поможем определиться, какому бренду отдать предпочтение, а заказать онлайн можно прямо на сайте «АШАН», причем — с доставкой и оплатой!

ТОП недорогих брендов техники

В ценовой категории до 3 тыс. грн вполне реально приобрести LED-телевизор небольшой диагонали (например, 21 дюйм). Можно выбрать хороший вариант среди торговых марок Saturn, Kivi, Ergo, Romsat. Опция для тех, кто хочет рационально использовать бюджет — возможность приобрести товар в рассрочку до 12 месяцев. А если увеличить бюджет на 1,5–2 тыс., вполне реально купить телевизор со всеми возможностями Smart-TV. К примеру, LED-телевизор Kivi с диагональю экрана 24 и операционной системой Android 6.0.

Задумываясь о покупке телевизора из более дорого сегмента, проанализируйте, будете ли использовать все возможности «обновки». Ведь зачастую полезные функции простаивают. И телевизор выполняет лишь основное предназначение — трансляцию телевизионных каналов. Потому хорошенько подумайте, особенно если приобретаете технику для родителей или пожилых родственников, которые сами вряд ли разберутся во всех функциях.

Аудиотехника и аксессуары

Меломанам, которые не собираются тратить слишком много денег на плееры и наушники, НО при этом хотят получать достойное звучание, стоит обратить внимание на бренд Qilive (доступен только в «АШАН»). Полноразмерные наушники этой ТМ можно приобрести по цене до 500 грн, а спортивные модели для занятий в зале и на стадионе обойдутся в сумму меньше 100 грн.

Любители портативной акустики также найдут неплохие варианты в модельном ряде Qilive, причем стоить беспроводная колонка будет до 1000 грн. Популярный среди молодежи аудиоаксессуар можно заказать в интернет-магазине «АШАН» (с доставкой) по цене от 350 грн! Это мини-портативная колонка бренда Optima, произведенная в Китае.

Купить хорошую аудио- и видеотехнику, а также всевозможные гаджеты для воспроизведения видео и звука — не задача за гранью фантастики. А вполне реально!

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