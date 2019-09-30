Теперь телеканал «1+1» транслируется на Ланет.TV в HD-качестве и доступен всем пользователям платных ТВ-пакетов. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса.

Сервис интернет-телевидения Ланет.TV начал трансляцию HD-версии телеканала «1+1». Теперь канал будет доступен для просмотра в HD-качестве всем пользователям Ланет.TV, а также абонентам Сети Ланет, которые выбрали платные ОТТ/IPTV-пакеты: «/PRIME», «/BAZA», «/CORE».

Особенность данной версии канала «1+1» заключается в том, что контент для него сразу снимается в высоком разрешении для дальнейшей трансляции в HD-качестве.

Запуск HD-версий происходит в рамках выполнения обязательств, которые медиагруппы взяли на себя перед провайдерами в контексте подготовки к кодированию спутникового сигнала, а также с целью дифференциации качества услуг и усиления предложения кабельных операторов и ОТТ по сравнению с другими технологиями.

Напомним, ранее абонентам Ланет.TV стали доступны каналы «Украина», «НЛО TV» и «Индиго» в HD-формате.

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