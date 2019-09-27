Недавно Facebook начал блокировать попытки пользователей разместить ссылки на популярные пиратские ресурсы. Пользователю при этом выдаётся сообщение:

В случае The Pirate Bay меры были приняты ещё в 2009 году. Тогда пиратский сайт разместил на своих страницах функцию “Поделиться в Facebook”. Многие пользователи социальной сети отреагировали позитивно и начали делиться с друзьями “наводками” на краденый контент. Но радость халявщиков длилась недолго — всего пару недель. За это время социальная сеть обратилась к сайту с предложением добровольно убрать со своих страниц функцию “поделиться”, не дождалась ответа и заблокировала не только данную функцию, но и любые ссылки на сайт, включая главную страницу.

Недавно список блокируемых пиратских ресурсов был расширен. И пускай пока не все сомнительные сайты попали под запрет, список будет обновляться.

Хотя Facebook не приводит в своём сообщении конкретных причин блокировки ссылки, политика социальной сети относительно стандартов сообщества прямо говорит о запрете пользователям публиковать материалы, нарушающие права интеллектуальной собственности других лиц.

Включенность различных участников экосистемы распространения контента в борьбу с нарушением права интеллектуальной собственности часто дает хорошие результаты. Это и платежные системы, и поисковики, и рекламодатели, и производители тюнеров. Давление на пирата со стороны его В2В “смежников” на сегодня считается более быстрым и эффективным путем защиты контента, чем работа с конечным пользователем.

Катерина Фёдорова, руководитель Инициативы «Чистое небо»: «В работе с нарушителями прав интеллектуальной собственности нам очень помогает социально ответственный бизнес — внутренние правила и политики международных компаний априори не желают содействовать воровству. Поэтому главной задачей правообладателя в таких случаях является разоблачение пиратов и уведомление о нарушении своих прав. А как это сделать — поможет Инициатива «Чистое небо». На сайте legalcontentua.org в открытом доступе есть инструкция «Как защитить свои права», где подробно описаны необходимые действия правообладателя в каждом конкретном случае».

По матеріалам TorrentFreak

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