Европейская аудиовизуальная обсерватория (EAO) представила данные об экспорте европейских фильмов в мировые SVOD-сервисы. Российский онлайн-кинотеатр ivi наряду с Amazone и Netflix в тройке лидеров крупнейших покупателей фильмов, произведенных в Европе, передает Кабельщик.

Согласно докладу, европейские фильмы составляют 14% от общего количества фильмов в 79 неевропейских сервисах.

Большая часть этих фильмов была произведена на крупнейших рынках Европы. Среди них: Великобритания, создающая 38% всех фильмов в ЕС, Франция с 18%, Германия — Италия – 11% и Испания – 6%.

Наиболее охотно такие фильмы покупают Amazone Prime Video, Netflix, ivi, а также китайские сервисы Youku, iQiyi и Tencent Video.

Напомним, в марте Американская ассоциация кинокомпаний (MPAA) подсуммировала, что за прошлый год киноиндустрия заработала 96,8 миллиарда долларов. При этом 57,5% всей выручки принесли видеосервисы.

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