Завершилось расследование по факту хищения экс-главой «Укркосмоса» 8,245 миллиона долларов из средств, полученных предприятием по кредиту Канадского экспортного агентства. Дело передали в Высший антикоррупционный суд, сообщает официальный сайт НАБУ.

Как стало известно в январе, бывшему руководителю ГП «Укркосмос» было объявлено подозрение в хищении боле восьми миллионов долларов. Деньги были частью суммы, выделенной по кредиту Канадского экспортного агентства под гарантии правительства Украины.

По информации Национального антикоррупционного бюро, экс-глава совместно с бывшим внештатным советчиком гендиректора Национального космического агентства и лицом-посредником организовали схему вывода за границу и легализации 8,245 млн. долл.

В связи с этим был сорван запуск первого украинского телекоммуникационного спутника «Лыбидь», по кредиту которого Украина выплатила уже около 6 млрд. гривен. Запуск аппарата должен был стать ключевым моментом в осуществлении Национальной спутниковой системы связи страны.

На данный момент расследование завершено. Экс-глава «Укркосмоса» и бывший внештатный советчик гендиректора Национального космического агентства получили обвинения в совершении преступления. Дело передано в суд для детального рассмотрения.

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