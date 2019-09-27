В России придумали еще один способ борьбы с космическим мусором. Специалисты Самарского университета разработали модель буксира для уборки геостационарной орбиты, пишет РИА Новости.

По словам ученых, буксир представляет из собой тяжелый спутник — оптимальный вес порядка 100 тонн. Осуществлять расчистку геостационарной орбиты он будет по принципу гравитационной ловушки. Один из вариантов работы буксира: собранный мусор он может накапливать вокруг себя, усиливая гравитационный захват.

«Построенная нами модель буксира-коллектора доказывает принципиальную возможность решения проблемы космического мусора. Тяжелый спутник на двигателях малой тяги, действуя по принципу гравитационной ловушки, способен захватывать объекты и устранять их с ГСО», — объяснил заведующий кафедрой теоретической механики Самарского университета Владимир Асланов.

Отмечается, что воздействия на ГСО гравитации Земли недостаточно, поэтому планируют использовать собственную силу притяжения отдельных объектов (сферу Хилла), в данном случае — небольших астероидов.

Напомним, в прошлом месяце компания «Российские космические системы» представила свой аппарат для утилизации космического мусора.

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