Создание первых пяти аппаратов для проекта спутникового интернета «Сфера» обойдется России в 15 миллиардов рублей. Всего программа предусматривает запуск 600 спутников, пишет Интерфакс.

Об этом стало известно из проекта федерального бюджета на 2020 год и плановой документации на последующие два года. Средства на спутники «Экспресс-РВ» будут выделяться из бюджета до 2022 года.

Согласно данным, проект «Сфера» должен стать российским аналогом OneWeb: 600 спутников обеспечат интернетом всю территорию России и соседних стран.

Как сообщает ресурс, «Сфера» объединит спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС, системы дистанционного зондирования Земли, спутниковую систему связи «Экспресс-РВ» и «Гонец».

Напомним, в феврале ГКРЧ одобрила проект «Экспресс-РВ» и согласилась выделить системе спутников частоты для работы.

Также недавно стало известно, что Россия и Китай совместно работают над созданием конкурента OneWeb. Страны формируют спутниковую группировку для раздачи высокоскоростного интернета.

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