Пресс-конференции, брифинги и прочие мероприятия для журналистов, посвящённые теме введения квот на украиноязычный контент и вещание на государственном языке, проводимые Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания, стали уже регулярными. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Во-первых, нормы законодательства, регулирующие данный вопрос, вводились в действие поэтапно, предусматривали переходный период с постепенным выходом индустрии на прописанные в законодательстве показатели. Во-вторых, отношение к квотам в самой индустрии изначально было далеко не однозначным – кто-то горячо приветствовал их введение, кто-то – относился к ним скептически, а кто-то – и вовсе противился, утверждая, что это вообще не будет работать. Соответственно, после вступления в силу новых законодательных норм возникла необходимость регулярно информировать журналистов, экспертную среду, самих медийщиков и широкую общественность о том, как эти самые нормы внедряются на практике, как это меняет медийный ландшафт, а также каким образом и насколько прозрачно регулятор борется с нарушителями. А в-третьих, рынок постоянно развивается, а статистика – обновляется. И, наконец, в подобных мероприятиях практически всегда принимают участие представители индустрии, которые делятся своими мыслями и наблюдениями касательно обсуждаемого вопроса либо рассказывают о своём опыте в данной сфере.

Очередное подобное мероприятие – пресс-конференция Нацсовета «Результаты мониторинга языковых квот на радио и телевидении. Первое полугодие 2019 года» состоялось в Киеве 25 сентября при участии заместителя главы Нацсовета Ульяны Фещук, членов Нацсовета Сергея Костинского и Максима Оноприенко, а также продюсера музыкального телеканала «М2» Романа Мухи.

Открывая пресс-конференцию, член Нацсовета Сергей Костинский отметил, что государственная программа, направленная на полноценное возвращение украинского языка в телерадиоинформационное пространство страны, реализуется уже на протяжении трёх лет и принесла свои плоды. За этот период было создано огромное количество звукового и видеоконтента, а украинская песня, наконец, получила стабильную ротацию в эфире.

В мае текущего года Киевским государственным институтом социологии по заказу Нацсовета было проведено специальное исследование, предметом которого стало отношение украинцев к изменениям, произошедшим в телерадиоэфире за минувшие три года. Данные исследования показали, что около 80% украинских граждан отдают предпочтение украинскому языку в качестве основного языка теле- и радиопрограмм, а также являются активными потребителями украиноязычного контента. Около 60% опрошенных поддерживают политику государственного протекционизма, направленную на увеличение объёмов украинского и украиноязычного контента в эфире теле- и радиоканалов страны, и приблизительно 50% респондентов положительно оценили те изменения, которые произошли в украинской музыкальной индустрии после введения квот на украиноязычный контент.

Опыт телеканала «М2»

Собственно, об этих изменениях и поведал собравшимся Роман Муха, продюсер музыкального телеканала «М2» (который, как известно, специализируется именно на музыке отечественных исполнителей). По словам Романа Мухи, для него украинская музыка является одним из тех столпов, которые помогают выживать и развиваться не только украинской культуре, но и украинской нации в целом. Ибо там, где слушают украинскую музыку, там люди себя чётко идентифицируют с Украиной, а это означает, что это – наша территория. И наоборот – те люди, которые тяготеют к российской культурной среде, по большому счёту не проявляют самоидентификации и украиноцентричности.

Роман Муха отметил, что спустя три года после введения квот можно смело заявить о том, что избранный государством способ поддержки украинской музыки оказался единственно правильным. Все мы помним о тех дискуссиях, которые имели место в момент принятия данных законов – дескать, нам нечего ставить в эфир, что качественной музыки не хватает, что необходимо искать другие способы для стимулирования развития рынка. Однако, теперь уже чётко ясно, что все прочие предлагавшиеся варианты в конечном итоге получили бы коррупционную составляющую, привели бы к появлению множества запутанных «схем». А вот введение квот при кажущейся на первый взгляд жёсткости является достаточно простым, но в то же время действенным и прозрачным механизмом, способным гарантировать изменения в индустрии и достижение поставленных целей.

Так что же изменилось с 2016 года?

Как вспоминает Роман Муха, три года назад, когда он пришёл работать на телеканал «М2», он столкнулся с достаточно сложной ситуацией. Канал получал для ротации в своём эфире в лучшем случае один украиноязычный клип в неделю. И этого, в общем-то, было совершенно недостаточно для того, чтобы телеканал, избравший своим форматом украинский музыкальный контент, мог выжить и нормально зарабатывать. Один новый клип в неделю – это всего лишь четыре новых клипа в месяц. В итоге зритель практически не замечал изменений в эфире телеканала, и через месяц-другой просто прекращал его смотреть, выучив на память весь предлагавшийся им плей-лист.

Спустя три года ситуация изменилась в корне – еженедельно канал получает от музыкальной индустрии 6-7 новых видеоклипов! То есть, объёмы производства клипов выросли в 6-7 раз! При одновременном росте качества их производства. 6-7 клипов в неделю – это примерно 30 новых клипов в месяц. То есть, ежемесячное обновление плей-листа на целых 10%! А это означает, что зритель постоянно получает что-то новое, что подпитывает его интерес к телеканалу, заставляя оставаться на его волне.

На радио, по словам Романа Мухи, происходят подобные процессы. Причём цифры, отображающие изменения в этом секторе, намного выше. Ведь просто записать песню намного дешевле, чем выпустить видеоклип. Соответственно, песен «без видеоряда» выходит намного больше.

Поэтому количество украинской музыки, выпущенной за минувшие три года, достаточно сложно описать в цифрах – настолько её много и настолько она разнообразна. Однако, к примеру, ежегодное количество новых видеоклипов, выходящих в эфире телеканала «М2» превышает отметку в 300. И это, по словам Романа Мухи, является огромным вкладом в развитие украинской культуры, аудиовизуального искусства. Это – новые образы, новые месседжи, новые герои, новые имена, новые бренды. И это, в свою очередь, стимулирует развитие многих смежных отраслей. Ведь на музыку «завязаны» сценаристы, режиссёры, хореографы, операторы, специалисты по свету, аранжировщики, владельцы концертных площадок. И это всё – рабочие места. Согласно приблизительным подсчётам, озвученным Романом Мухой, введение квот уже вовлекло в индустрию приблизительно 100 тысяч человек по всей Украине. То есть, это колоссальные изменения не только в культуре, но и в структуре занятости населения!

Телеканал «М2» ежегодно проводит конкурс для молодых исполнителей – «Хит-конвеер», дающий молодым, никому не известным музыкантам реальный шанс выйти на большую сцену. И ежегодно в нём принимает участие около 400 молодых исполнителей. И это, по словам Романа Мухи, не очередное развлекательное телешоу для желающих «попеть с экрана» – это конкурс, в котором принимают участие исключительно те, кто действительно что-то умеет, кто достиг определённого уровня профессионализма, кто готов двигаться и развиваться дальше. Как правило, в полуфинал выходит до 30 исполнителей, до 10 – доходят до финала, и один получает главный приз – возможность снять за счёт телеканала качественный, профессиональный видеоклип, а также – гарантированную ротацию на телеканалах «М1» и «М2». И этим шансом воспользовались многие известные сегодня исполнители, для которых конкурс стал своего рода «лифтом», поднявшим их из неизвестности на большую сцену. И всё это наглядно показывает, какой огромный потенциал имеет музыкальная индустрия Украины, сколько талантливых музыкантов хотят и готовы создавать новые потенциальные хиты. И раскрыть этот потенциал, вывести весь этот резерв из неизвестности возможно лишь с помощью квот.

И здесь, по мнению Романа Мухи, следует подумать о том, что можно назвать «культурными потерями». То есть, о том огромном количестве музыкантов, которые не могли пробиться в ротацию на протяжении последних 20-30 лет, кто сидел в своих «подвальных студиях», создавая, возможно, шедевры, которые так и не дошли до слушателя.

Роман Муха также отметил, что в последнее время украинский язык становится трендовым в индустрии, и это связано с принципами маркетинга. Всё очень просто. Когда исполнитель создаёт произведение на русском языке – он сразу же сталкивается с огромной конкуренцией на огромном рынке русскоязычного контента. То же самое можно сказать о произведениях на английском, французском и других языках. А создавая песню на украинском языке, исполнитель конкурирует в первую очередь именно с украинским контентом, которого пока не так много. А это означает, что ему намного легче пробиться к своему слушателю, ибо завоёвывать незанятые ниши намного проще.

В качестве примера Роман Муха привёл группу «Время и Стекло», записавшую недавно украиноязычный трек «Дим», который уже получил на YouTube большее количество просмотров, чем все их предыдущие русскоязычные произведения. Настя Каменских записала уже две песни на украинском языке, и они также получили большее количество просмотров, чем предыдущие и последующие русско- и испаноязычные треки исполнительницы. Интерес к украиноязычному контенту сегодня колоссален, более того – он наблюдается не только в Украине, но и в соседней России, где внимательно следят за происходящим на украинской сцене.

А коль скоро украинский язык становится трендовым в музыкальной индустрии – растёт и его популярность в среде слушателей. А это, в свою очередь, означает рост национального самосознания и украинской самоидентификации среди молодёжи, – резюмировал Роман Муха.

Статистика по общенациональным радиостанциям

В свою очередь, члены Нацсовета ознакомили собравшихся со статистическими данными по различным сегментам теле и радиоиндустрии.

В частности, заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук сообщила, что в первом полугодии 2019 года средний показатель доли песен на украинском языке в эфире 15 общенациональных радиостанций достиг отметки в 56%, что на 8% выше, чем в аналогичном периоде минувшего года. Фактически, радиостанции перевыполняют квоты на 21%.

Среди радиостанций музыкально-развлекательного формата наибольшее количество песен на украинском языке транслируют такие станции, как «Країна FM» (100%), UA: Радіо Промінь (97%), UA: Радіо Культура (88%), «Перец FM» (47%) и «Русское радио Украина» (43%).

На некоторых радиостанциях наблюдается рост количества песен на украинском языке. В частности, такие положительные тенденции, по словам Ульяны Фещук, были отмечены на «Радио НВ» (рост на 39%), UA: Радіо Культура (рост на 16%), «Перец FM» (рост на 9%), «Люкс FM» (рост на 9%), UA: Українське радіо (рост на 8%).

Если говорить о ведении эфиров на украинском языке (доля которых также регламентируется нормами закона), то здесь также наблюдаются значительные изменения к лучшему. Многие ведущие, которые раньше вообще практически не могли разговаривать на украинском даже в быту теперь могут прекрасно разговаривать в эфире. И за это Нацсовет выражает огромную благодарность руководителям радиостанций, многие из которых профинансировали процесс обучения своих сотрудников.

В настоящее время доля ведения программ на украинском языке в эфире общенациональных радиостанций составляет 90%. И это на 6% больше, чем в аналогичный период предыдущего года. Исключительно на украинском языке ведут эфир журналисты и дикторы таких станций, как UA: Українське радіо, UA: Радіо Промінь, UA: Радіо Культура, а также радиосети «Країна FM». Последняя, собственно, и создавалась для популяризации украинского языка, и получила большую часть своих частот под соответствующие, чётко прописанные в лицензии обязательства.

Значительно выросла доля украинского языка в эфире таких общенациональных радиостанций, как «ХИТ FM» (+23%), «Пятница» (+12%), «Люкс FM» (+11%), «KISS FM» и «Мелодия FM» (по 9% роста).

Статистика по региональному радиовещанию

О том, что происходит в эфире региональных радиостанций, поведал собравшимся член Нацсовета Максим Оноприенко. По его словам, в эфире региональных и местных радиостанций сегодня каждая вторая песня является песней на украинском языке, и средний показатель здесь составляет 53%. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года доля украиноязычных композиций выросла на 5%, и сегодня радиостанции перевыполняют нормы закона на 18%.

В 11 областях Украины средний показатель объёма украиноязычных песен составляет 50% и выше, а именно: Сумская область – 81%, Ривненская область – 80%, Тернопольская область – 78%, Ивано-Франковская – 71%, Волынская – 63%, Львовская- 61%, Харьковская – 56%, Херсонская – 54%, Черновицкая – 53%, Донецкая – 52%, Кировоградская – 50%.

Наиболее высокая динамика роста количества украиноязычных композиций наблюдается в пяти областях. Это Сумская область (+22%), Харьковская (+20%), Херсонская (+12%), Полтавская (+9%) и Черновицкая (+8%).

И лишь для двух областей характерны минимальные показатели (впрочем, всё равно — в рамках, установленных законом) – это Хмельницкая область (36%) и Днепропетровская область (38%). Впрочем, по словам Максима Оноприенко, столь низкие показатели, по всей видимости, связаны с недостаточным развитием местного радиовещания в данных регионах.

Что касается объёмов ведения программ на украинском языке в эфире региональных и местных радиостанций, то здесь, по словам Максима Оноприенко, также наблюдается положительная динамика. В первом полугодии текущего года средний объём украиноязычных программ в эфире таких станций составлял 93%. И это на 1% выше, чем годом ранее. Перевыполнение квот местными и региональными радиостанции в целом по стране составляет 33%. При этом в 10 областях этот средний показатель составляет 95% и выше. Волынская, Ривненская и Хмельницкая области дают 100% показатель, Черновицкая – 99%, Львовская, Сумская, Черкасская области – по 98%, Ивано-Франковская и Черниговская области – по 97%, Харьковская – 96%. А в пяти областях был зафиксирован значительный рост ведения программ местных и региональных радиостанций на украинском языке: в Донецкой области на 8%, в Николаевской и Полтавской областях – на 5%, в Сумской, Харьковской, Киевской области и городе Киеве – на 4%.

Нарушение квот на радио

В свою очередь, член Нацсовета Сергей Костинский проинформировал о нарушениях закона о квотах, выявленных за первое полугодие 2019 года, а также о тех санкциях, которые были применены к нарушителям. Как отметил Сергей Костинский, многие привыкли считать, что законы в нашей стране пишутся «для галочки», и их исполнение – далеко не обязательно. Однако, в случае с законом о квотах на украиноязычный контент и объёмах ведения программ на украинском языке всё обстоит иначе. Регулятор внимательно следит за тем, как украинские вещатели соблюдают нормы законодательства в данной сфере, и достаточно оперативно реагирует на все выявленные нарушения и жалобы граждан.

По словам Сергея Костинского, за первое полугодие текущего года регулятор выписал лишь два штрафа двум региональным и местным вещателям, пойманным на нарушении законодательства о квотах на украинскую музыку и украинский язык в эфире. Общая сумма этих штрафов составляет немногим более 3 тысяч гривен. Санкция за нарушения для всех одинакова – это 5% от суммы лицензионного сбора. В итоге крупные радиостанции, пойманные на нарушении, платят достаточно большие штрафы – более 100 тысяч гривен, а есть маленькие радиостанции, которые по тем или иным причинам допускают огрехи, платят намного меньшие суммы. Однако для них эти суммы также являются чрезвычайно важными, свою роль играют и репутационные потери, которые несут эти станции.

В целом же за три года Нацсовет наложил 27 штрафов на общую сумму в почти 1 миллион 800 тысяч гривен. Из них 19 штрафов – на общую сумму в 1.6 миллиона гривен, и они касались именно квоты на музыку. Таким образом, по словам Сергея Костинского, основная тенденция такова, что радиостанции по всей Украине, в общем-то, без проблем выполняют и перевыполняют установленные квоты на объёмы ведения программ на украинском языке – с этим проблем не наблюдается. А вот нарушения квот на украиноязычную музыку периодически случаются. Однако, если судить по количеству накладываемых штрафов, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день и эта проблема сведена к минимуму. Механизм запущен, и индустрия работает. Наибольшее же количество штрафов за три последних года – 17 – было наложено в 2017 году. В 2018 году было наложено 8 штрафов, в текущем году – всего два. И тенденция, по словам Сергея Костинского, такова, что общая сумма штрафов вряд ли достигнет 2 миллионов. Впрочем, это как раз тот случай, когда такой результат радует. Ведь Нацсовет стремится не собирать деньги для бюджета через штрафы, а работает над тем, чтобы законы выполнялись.

Недоработки авторов закона

Впрочем, по словам Сергея Костинского, практика показала некоторое несовершенство закона о квотах. В целом, этот закон написан очень профессионально. Однако, в настоящее время сохраняется небольшой «коридор», который позволяет отдельным вещателям манипулировать с процентами украинской музыки. Речь идёт о тех случаях, когда украинская музыка транслируется в эфире неравномерно на протяжении суток. Отдельные радиостанции просто ставят блоки украинской музыки в ограниченные отрезки времени, к примеру – с 20:00 до 6:00, то есть – в далеко не самое рейтинговое время, когда аудитория станции существенно падает. В итоге такая станция чисто формально может не только выполнять, но и перевыполнять квоты. Однако, на практике большая часть украинской музыки сконцентрирована в их эфире в вечерние, ночные и предрассветные часы.

Для решения данной проблемы, по словам Сергея Костинского, существует два пути. Первый – это саморегулирование и повышение сознательности игроков рынка. А второй – внесение изменений в законодательство, которые и помогут «закрыть» такие лакуны. Какими могут быть эти изменения, Сергей Костинский сказать пока не готов, однако, отметил, что данная проблема является очевидной и требует своего решения, ибо вполне логично, что ротация украинских песен в радиоэфире должна быть равномерной в течение суток.

О квотах на ТВ

И в заключение пресс-конференции её участники ознакомили собравшихся с данными, иллюстрирующими соблюдение законодательства о квотах на телевидении. Как известно, языковые квоты для телевидения предусматривают не менее 75% украинского языка в эфире общенациональных, спутниковых и региональных каналов. В эфире местных телеканалов доля украинского языка должна быть не меньше 60%. Отдельно закон регулирует язык новостных блоков на телевидении – не менее 75%. Языковые квоты действуют в промежутке от 7:00 до 22:00. Главным критерием для определения языка передач является язык их ведущих и журналистов. Звуковой ряд фильмов, которые засчитываются в квоту, должен быть выполнен на украинском языке. При этом закон позволяет титровать фильмы собственного производства.

По словам Сергея Костинского, в первом полугодии 2019 года средняя доля вещания на украинском языке в эфире региональных телеканалов составила 97%. В эфире местных телеканалов этот же показатель составил 96%. В эфире общенациональных и спутниковых телеканалов было зафиксировано в среднем 94% программ на украинском языке. Средняя доля новостей на украинском языке – 100%. Практически аналогичным является показатель доли украиноязычных новостей на региональных телеканалах – 99%.

В свою очередь, Ульяна Фещук отметила, что на момент введения языковых квот на телевидении большинство телеканалов столкнулось с проблемой перевода на украинский язык своих шоу. До введения квот подавляющее количество этих шоу транслировалось на русском языке, телеканалы приглашали русскоязычных ведущих. Однако, с вступлением в силу изменений законодательства были отмечены положительные тенденции. Как и в случае с радио, телеканалам удалось достаточно быстро переучить своих ведущих, либо нанять новых.

Сегодня девять общенациональных телеканалов обеспечивают 100% ведение своих эфиров на украинском языке. Разумеется, это не означает, что в эфире данных телеканалов отсутствует русский язык – ведь закон не регламентирует язык, на котором разговаривают приглашённые гости. Однако ведущие и журналисты данных телеканалов разговаривают исключительно по-украински. В частности, это такие телеканалы, как UA: Перший, UA: Культура, ZIK, Эскулап, ТЕТ, Zoom, Пиксель и XSport.

Программы новостей в эфире всех общенациональных телеканалов выходят исключительно на украинском языке – это норма закона, и телеканалы выполняют данную квоту.

В сравнении с аналогичным периодом минувшего года доля украинского языка в среднем по эфиру общенациональных телеканалов выросла с 82% до 93%. Наиболее высокую динамику продемонстрировали четыре телеканала – это ICTV (+8%), ТЕТ и Индиго (+7%), НТН (+6%), Энтер-Фильм (+5%).

Что касается спутниковых телеканалов, то на 100% украиноязычным является эфир 21 из 47 промониторенных вещателей. Выпуски новостей, выходящие в эфире спутниковых телеканалов, также транслируются исключительно на украинском языке. Средняя доля украинского языка в эфире спутниковых телеканалов остаётся стабильной: в первом полугодии текущего года (как и годом ранее) она составила 94%.

Впрочем, ряд телеканалов продемонстрировал уменьшение доли украинского языка. Это такие каналы, как «Донбасс» (-17%), 112 Украина (-10%), СТБ (-10%), ОЦЕ (-10%) и 1+1 (-7%).

О ситуации с выполнением квот в эфире региональных и местных телеканалов рассказал Максим Оноприенко. По его словам, в шести областях Украины доля украинского языка в эфире местных и региональных каналов составляет 100%. Это Ривненская, Черкасская, Черниговская, Ивано-Франковская, Винницкая и Волынская области. В 19 областях доля украинского языка в эфире местных и региональных телеканалов составляет от 90 до 99%. А самый низкий показатель – 86% – был зафиксирован в Одесской области.

Программы новостей в эфире местных и региональных каналов являются украиноязычными на 100% в 18 областях, в среднем по Украине этот показатель составляет 99%. Наиболее высокая динамика роста объёмов украинского языка в эфире местных и региональных телеканалов была зафиксирована в Луганской области (+5%), Хмельницкой области (+4%) и Одесской области (+3%).

Ситуацию с нарушениями среди телеканалов и санкциями к нарушителям, как и в случае с радиостанциями, прокомментировал Сергей Костинский. По его словам, за весь период действия квот Нацсовет применил штрафные санкции лишь к 8 телеканалом, и главным образом это были телеканалы спутниковые и местные. За первые 6 месяцев 2019 года штраф был наложен лишь на два телеканала. Это спутниковый региональный телеканал «Відродження» и региональный телеканал из города Камянец-Подольский Хмельницкой области. Общая сумма штрафов, наложенных на телеканалы за весь период действия языковых квот на телевидении, составила 118 тысяч гривен. Как и в случае с радиостанциями, сумма штрафа, налагаемого на нарушителя, составляет 5% от суммы лицензионного сбора. При этом в эфире общенациональных телеканалов за весь период действия языковых квот нарушения зафиксированы не были. В целом же телеканалы смогли достаточно неплохо адаптироваться к новым реалиям, сложившимся после принятия закона о квотах, грамотно воспользовавшись отмерянным им переходным периодом длительностью в один год.

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