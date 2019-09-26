Депутаты Европарламента планируют принудить интернет-провайдеров жестче и быстрее реагировать на контент террористического характера в сети. В частности, говорится о необходимости «зачищать» любый подобные материалы в течение часа после обнаружения, передает UNN.
«С целью преодоления радикализма, который распространяется онлайн, Европарламент предлагает обязать интернет-компании убирать контент с пропагандой терроризма в течение часа после получения уведомления от национальных властей», — заявляют в Европарламенте.
По словам депутатов, устранение террористического контента необходимо реализовывать в кратчайшие сроки, поскольку он довольно быстро распространяется по сети.
При этом на провайдеров, которые намеренно не выполняют данное требование, будет налагаться взыскание в размере до 4 процентов от общего торгового оборота.
В то же время евродепутаты внесли и ряд ограничений, связанных с борьбой против террористического контента. Во-первых, высказывание противоречивых позиций в прессе не должны восприниматься как террористические. Во-вторых, компании с большим притоком информации (вроде Facebook или YouTube) не должны самостоятельно мониторить контент на предмет терроризма — это обязанности компетентных национальных органов.
Кроме того, Европарламент выступил против использования автоматизированных систем, фильтров или других инструментов, поскольку они могут неверно идентифицировать контент, ошибочно определив его как террористический.