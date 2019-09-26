Роскомнадзор опасается прихода Apple TV+ в Россию. Ожидается, что подписка на видеосервис от Apple будет в 2-25, раза дешевле, нежели на российские онлайн-кинотеатры, передает ТАСС.

Как известно, с 1 ноября Apple TV+ заработает в 100 странах, включая Россию. В связи с этим Роскомнадзор потребовал ускорить принятие подзаконных актов к закону, регламентирующему деятельность аудиовизуальных сервисов.

Согласно закону, доля иностранного участия в аудиовизуальных сервисах не должна превышать 20%. Речь идет о сервисах, количество пользователей которых на территории РФ составляет менее 50% от их общего числа. Однако этот процент может быть и выше, если это будет согласовано с правительством РФ.

По мнению Роскомнадзора, уже в скором времени стоит ожидать резкого и агрессивного входа в индустрию медиаконтента транснациональных IT-гигантов вроде Apple TV+. Поэтому регулятор просит ускорить принятие соответствующих актов к закону.

«Поскольку подзаконные акты до сих пор находятся в стадии обсуждения, очень прошу всех заинтересованных и задействованных сотрудников Роскомнадзора, Минцифры, правительства РФ — 1 ноября близко, данные документы постараться совместными усилиями выпустить как можно быстрее», — обратился к властям глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Помимо того, что видеосервис от Apple будет предоставлять эксклюзивный контент, яблочная компания пообещала цену подписки в 2-2,5 раза ниже, чем на российские онлайн-кинотеатры.

«Такая цена может быть оправдана исключительно эффектом транснационального масштаба бизнеса, это серьезный вызов, который нам нужно в отрасли обсуждать и понимать, что нам с этим делать», — отметил Жаров.

Напомним, в апреле «ТМТ-Консалтинг» подсчитал доходы российских видеосервисов за прошедший год. Так, в течение года рынок OTT-платформ вырос на 45% до более 11 миллиардов рублей. Более того, эксперты прогнозируют рынку стриминговых платформ еще больший рост — на 38% до более 15 миллиардов рублей в текущем году.

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