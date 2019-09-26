Стало известно, когда состоится запуск ракеты-носителя «Протон-М», перенесенный из-за дополнительных проверок разгонного блока. По данным главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, отправка ракеты со спутниками в космос будет совершена в первой половине октября, передает ТАСС.

Как известно, изначально запуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками Eutelsat 5 West B и MEV-1 должен был состояться 30 сентября. Однако отправка была перенесена, поскольку потребовалась доработка и дополнительные испытания разгонного блока «Бриз-М».

По словам Рогозина, уже были проведены некоторые проверки, в ходе которых обнаружилась проблема в системе управления. На ее устранение понадобится порядка трех недель.

«В ходе проверок еще в монтажно-испытательном корпусе мы нашли проблему, связанную с системой управления разгонным блоком. Мы ее разрешили сегодня и готовы выходить на пуск. Планировали его провести 18 октября, думаю, что поставим раньше, в первой половине октября», — рассказал глава «Роскосмоса».

В целом перенос запуска Рогозин объясняет неполадкой, связанной с интерфейсом между российской системой управления и электроникой космических аппаратов.

Напомним, российские компании отказались страховать «Протон-М». В объявленном тендере на страхование запуска ракеты-носителя не приняла участия ни одна фирма.

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