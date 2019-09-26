Операторы российского телевидения выступили против утверждения единого представителя федеральных телеканалов в сети. Они считают, что такой подход только ограничит доступ россиян к крупнейшим каналам, передает habr.

Как известно, в марте «Национальная Медиа Группа» предложила утвердить единого оператора для распространения в интернете крупнейших российских телеканалов. Позже, в июле, председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин и его заместитель Сергей Боярский внесли соответствующий законопроект в парламент.

Согласно документу, единый оператор будет выступать в роли посредника для продажи контента каналов первого и второго мультиплекса OTT-сервисам. С помощью такого инструмента можно было бы уладить некоторые проблемы, связанные с монетизацией телеконтента в интернете, а также с нарушением авторских прав.

В частности, единственным реальным претендентом выступает компания «Витрина ТВ», утвержденная крупнейшими телехолдингами страны, включая НМГ, «СТС медиа», «Первый канал» и ВГТРК.

Однако операторы ТВ недовольны коммерческими условиями работы потенциального посредника с видеосервисами. По их мнению, это может привести к тому, что все 20 каналов будут платными. А это противоречит изначальной идее — сделать телеканалы более доступными для зрителей.

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