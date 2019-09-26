26 сентября многие СМИ написали о том, что Нацсовет забрал у телеканала 112 лицензию, 112-й закрывают и прочие страшилки, которые не отвечают действительности, потому что большинство не пытались разобраться в сути вопроса.

Причина противостояния 112 и НацСовета?

Во времена Виктора Януковича был создан оператор цифрового эфирного ТВ – компания «Зеонбуд». Проведен конкурс среди телеканалов на право вещания во всеукраинской цифровой сети По задумке было запланировано 4 мультиплекса (частоты) по 8 телеканалов в каждом. МХ1, МХ2, МХ3 – общенациональные мультиплексы, МХ5 – состоял из 4 общенациональных телеканалов и 4-х региональных, в каждой области – своих, местных. Так как процесс происходил в Украине, и мест в общенациональных мультиплексах хватило не всем «уважаемым» людям, какая-то умная голова не придумала ничего другого, – как «выдать» своим пяти компаниям лицензии в региональном мультиплексе, а потом продать все это гамузом под видом общенационального телеканала. На выходе у кого-то появился еще один телеканал с покрытием по всей сети Т2, а в каждом из населенных пунктов, где стоял передатчик «Зеонбуда» минус один региональный телеканал, которому просто не хватило места .

Именно эта «афера» и была главной претензией со стороны регулятора, так и местных вещателей. Потому что конкурс на получение лицензии проводится под конкретную концепцию, для регионального вещателя, и нельзя просто так взять и объединить региональные каналы под одним логотипом.

После череды претензий, судов, 26 августа Национальный совет Украины по вопросам ТВ и радиовещания не продолжил действие лицензий компаниям ООО «Новый формат ТВ», ООО «Ариадна ТВ», ООО «Партнер ТВ», ООО «ТВ Выбор», ООО «Лидер ТВ».

К чему это приведет?

Решение касается исключительно лицензий на цифровое эфирное вещание в сети «Зеонбуд». Формально, 112й телеканал должен прекратить вещание в сети Т2.

На место в региональном мультиплексе, где вещал 112 канал будет объявлен конкурс и там появится местный канал в каждом из регионов.

112 канал никто не закрывает, это очень сложно в украинском законодательном поле.

У телеканала есть лицензия на спутниковое вещание, которая дает ему полноправное право и дальше ретранслироваться со спутника, быть доступным абонентам сетей кабельного телевидения, в составе программной услуги ОТТ сервисов и IPTV операторов, на сайте и в Youtube.

Уход из Т2 лишит 112-й где-то трети потенциальной аудитории, которая имела техническую возможность принимать его посредством эфирного вещания.

Насколько уход канала 112 из цифрового эфира повлияет на его рейтинги, станет известно после Нового года, когда будет понятно перераспределение аудитории, где часть зрителей сменит технологию, а кабельные операторы решат, заключать им дальше договора на ретрансляцию или нет.

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