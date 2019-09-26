Министерство цифровой трансформации планирует разработать онлайн-карту, на которой будет отображаться реальная ситуация с интернет-покрытием в Украине. В дальнейшем это поможет обеспечить доступом в сеть всю территорию страны, пишет ресурс Аргументы и Факты.

Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, определение текущего покрытия в Украине является первостепенной задачей для ведомства. Большинство провайдеров не предоставляет статистику по абонентам, поэтому реальная ситуация с интернетом в стране на самом деле не изучена.

«Ценный конечный продукт — онлайн карта с реальным покрытием сети, возможность посмотреть ситуацию до уровня населенного пункта. Конечно же с возможностью предоставить обратную связь, которая соответствует скорости результатам исследования или нет», — заявил Федоров.

По словам главы Минцифры, создание карты покрытия поспособствует скорейшей реализации плана по обеспечению широкополосным интернетом всей территории Украины. Ведомство намерено реализовать эту цель в ближайшие три года.

Напомним, на днях Минцифры совместно с Комитетом ВР по вопросам цифровой трансформации, НКРСИ, Офисом эффективного регулирования, Huawei и представителями телеком-сферы подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере развития цифровой экономики в Украине.

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