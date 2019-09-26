Вот так неспешным шагом мы подбираемся к самым ярким выступлениям #Антигравитации 5.0. И сегодня мы расскажем про команду парламентариев Telecom DreamLand. Справедливости ради стоит отметить, что именно эта команда получила наибольшее количество аплодисментов, но не одержала победу. Спросите «Почему»? Потому что процедура выбора лучших из лучших зависела не от зрительских оваций, а от леденцов, но эту историю мы оставим на потом. 🙂

Итак, парламентскую команду Telecom DreamLand организовали Александр Савчук (Atracom), Людмила Колесникова (Data-IX UA), Оксана Демченко (Датагруп) и Полина Кохан (VEGA).

Вы помните, что первым разминочным заданием была презентация слогана (девиза) команды с ограничением в максимум пять слов. Девиз Парламента Telecom DreamLand (со слов команды) отображал все сложности работы законодательной власти и звучал так: «Всё для всех и ни для кого». Здесь тоже словесный перебор, но «законописцы», видимо, вычеркнули из квоты вспомогательные слова. 🙂

Второе задание – Парламент ДримЛенда должен был проголосовать и презентовать минимум 5 ключевых законов, которые позитивно повлияют на развитие цифрового общества страны.

Итак, первым ребята проголосовали Закон «О телепортации». Не думайте, я не опечаталась, просто Парламент ДримЛэнда посчитал его логичным продолжением Закона «Про телекоммуникации», а главное – это новое слово, открывающее новые возможности и не вызывающее у всех нас нервный тик. 🙂

Дальше по списку – РЧР. В ввиду того, как все говорят о том, что небольшим городам и сёлам до сих пор не доступен качественный Интернет, парламентарии Telecom DreamLand решили издать Закон «О расширении радиочастотного спектра», этим же Законом предусматривается радиочастотный диапазон ниже 1 ГГц и раздача его всем нуждающимся.

Следующим в списке стал наш всеми любимый Закон «О доступе к инфраструктуре», команда предлагает упростить его буквально до одной фразы: «Заходи в дом, кто хочешь, и тяни кабель, как хочешь и как умеешь».

Четвертым был такой себе знак уважения и стремления к Евросоюзу, а именно – Закон «О дерегуляции национального регулятора и введении еврорегулятора».

Пятым в список вошел Закон «О кибербезопасности DarkNet-a». Причина такой парадоксальной идеи – а почему бы и нет, такого закона еще никогда и ни у кого не было. 🙂

Оказывается, что был еще один – шестой – законопроект, который не получил поддержки большинства – это Закон «О снятии административной и криминальной ответственности за вырезание медного кабеля на срок до 6 месяцев», чтобы за полгода народ, наконец-то, выпотрошил в стране всю медь и больше не возвращаться к этому вопросу. А финалочка от Парламента Telecom DreamLand прозвучала так: «А где здесь депутатская столовка?».

Резюмируя выступление именно этих ребят, вспоминаю фразу, которую услышала от одного из участников команды еще до игры: «Ой, в #Антигравитации нужно шутить, креативить, а мы такие скучные серьезные…». В общем, как всегда, любит наша телеком-семья поскромничать и поприбедняться. 🙂 Но, в любом случае, хочется выразить благодарность команде за крутую игру, ведь чаще всего за сарказмом скрывается боль, в данном случае – за нашу индустрию.

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