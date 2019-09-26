Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказал телеканалу «112 Украина» в продлении лицензии. Решение было принято сегодня, 26 сентября, на заседании членов совета, передает РБК-Украина.

Сообщается, что на заседании Нацсовет рассматривал дело пяти региональных телеканалов, вещающих с логотипом «112 Украина» — «Новый формат ТВ», «Ариадна ТВ», «Партнер ТВ», «ТВ Выбор» и «Лидер ТВ». По словам члена регулятора Сергея Костинского, данные каналы систематически не соблюдали условия лицензии в части программной концепции вещания.

Поскольку «112 Украина» неоднократно получал предупреждения, но не устранял нарушения с 2014 года, Нацсовет принял решение отказать телеканалу в продлении лицензии.

Как и предполагал ранее юрист телеканала Василий Сметана, такое решение должно было стать очевидным в связи с решением апелляционного суда, вступившим в силу 16 сентября.

Предвидя такую развязку, эксперт заявил, что телеканал прекратит вещание в тот же день, когда будет объявлено решение.

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