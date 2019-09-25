Во Вьетнаме заработала сеть пятого поколения. Телекоммуникационная группа Viettel обеспечила покрытие 5G и запустила IoT в городе Хошимине, передает ND.

Сообщается, что Хошимин стал первым вьетнамским городом с 5G-покрытием. Как рассказал секретарь Парткома города Хошимина Нгуен Тхиен Нян, в городе уже работает IoT, облачные технологии и телеком-связь пятого поколения.

«С сегодняшнего дня жители г. Хошимина будут иметь еще одну систему координат города. Если говорить об умном Правительстве, то уже есть телекоммуникационная система связи 5G, система обслуживания IoT с большими данными, защита данных в облаке, которую «Viettel» подготовила для города», — объявил Нгуен Тхиен Нян на церемонии запуска 5G.

Отмечается, что в скором времени компания Viettel планирует обеспечить 5G-покрытием и всю столицу Вьетнама — Ханой. Также в планах подключение к сети пятого поколения Дананга, а после и всей страны в течение двух лет.

Напомним, в январе министр информации и связи Нгуен Мань Хунг выдал холдингу Viettel лицензию на пробное внедрение сети пятого поколения. Власти страны планируют вернуть Вьетнам на лидерские позиции в мировом рейтинге технологического развития.

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