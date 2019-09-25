Qualcomm возобновила сотрудничество с Huawei. Американская компания вернула поставки чипов для китайского производителя, пишет Andro-news.

Как известно, в мае президент США Дональд Трамп выдал указ о запрете использования оборудования Huawei, в связи с опасениями шпионажа со стороны Китая и угрозы национальным интересам Америки.

С тех пор от сотрудничества с китайским производителем отказалось множество крупнейших технических и телеком-компаний США. Среди них: Google, Intel, Qualcomm, Xilinx, Broadcom.

Однако позже власти США выдали компании Huawei лицензию сроком на 90 дней для работы на территории Америки. В августе, когда срок действия разрешения истек, Министерство торговли США приняло решение его продлить еще на 90 дней.

В связи с этим работа некоторых американских технокомпаний с китайским производителем стала снова возможной. В частности, к поставкам чипов для Huawei вернулась Qualcomm.

Несмотря на то, что китайская компания активно переводит свои продукты на собственные чипы Kirin, она не может полностью отказаться от услуг американского чипмейкера. Дело в том, что объема производства собственных чипов Huawei на сегодня недостаточно для покрытия всех нужд производителя.

Напомним, недавно появилась информация о том, что Huawei может передать контроль над всеми своими технологиями западному покупателю. Гендиректор компании Рен Чжэнфэй рассматривает возможность продажи наработок в сфере 5G.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.