Герои нового сезона культового мультипликационного сериала «Южный парк» уже на следующей неделе заговорят на украинском языке.

Сегодня, 25 сентября, состоится мировая премьера нового 23-го сезона «Южного парка», а уже ровно через неделю, 2 октября в 23:30, украинские зрители впервые увидят его в переводе на украинский язык на юмористическом телеканале Paramount Comedy.

«Мы прилагаем максимум усилий, чтобы зритель канала смотрел любимые сериалы с минимальным отрывом от мировых премьер. Надеемся, что вы с нетерпением ждете возвращения Кенни и компании на ваши экраны и в вашу жизнь», − прокомментировала Оксана Петришин, генеральный директор телеканала Paramount Comedy Украина.

Южный парк − это образцовый пример юмористического мультипликационного сериала. Смешные шутки, разнообразие тем для высмеивания и жесточайшая сатира на современное общество − все это есть в сериале. События разворачиваются в городке Саус Парк в штате Колорадо, где живут главные герои − Эрик Картман, Стэнли Марш, Кайл Брофловски, Кенни Маккормик и их друзья. Ребята, познавая мир, «отжигают» не по-детски и попадают в разные передряги. Несмотря на юмористическую составляющую, «Южный парк» затрагивает острые социальные, политические, экономические, культурологические и даже религиозные проблемы и позволяет взглянуть на полное отражение нашей жизни в анимационном зеркале. Для них нет запретных тем, зато, кажется, есть способность предвидеть будущее (по меньшей мере два американских кандидата в президенты сначала победили в округе Южный Парк и только потом на общенациональных выборах).

Напомним, что телеканал Paramount Comedy показывает все, что смешно: лучшие комедийные сериалы, самые удачные скетчи и мультсериалы. «Друзья», «Теория Большого Взрыва», «Южный парк», «Голдберги», «Американская семейка», «Бывает и хуже», «Юный Шелдон» − все это для вас на Paramount Comedy на украинском языке.

Украиноязычная версия канала Paramount Comedy была запущена совместными усилиями 1+1 медиа и Viacom в ноябре 2017 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.