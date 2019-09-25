В следующем месяце Малайзия запускает 5G в тестовом режиме. Испытания будут проводиться на базе оборудования Huawei, передает REGNUM.

Согласно данным, среди стран Азии Малайзия запустит сеть пятого поколения одной из первых. Однако, в отличии, например, от Южной Кореи или Вьетнама, поставщиком оборудования для малайзийской 5G станет Huawei, поскольку в этой стране сотрудничество с китайским техногигантом не запрещено.

Ожидается, что к 2025 году пятая часть сотовых подключений в Малайзии будет использовать 5G.

Несмотря на конфликт с американским правительством и последующие отказы от сотрудничества со стороны множества компаний, Huawei на сегодня остается лидером отрасли, в частности касательно внедрения в мире технологии 5G. Китайский производитель подписал 50 коммерческих контрактов на запуск сети пятого поколения, обойдя всех крупных конкурентов.

Только за этот год стало известно об участии Huawei во внедрении и тестировании 5G в Таиланде, Турции, России, Испании, Венгрии, Великобритании, Монако, Узбекистане, а также в странах Южной и Северной Африки.

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