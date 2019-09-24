Лучше поздно, чем никогда: в Альянсе Wi-Fi официально запустили программу сертификации Wi-Fi 6 совместимых устройств. В основе Wi-Fi 6 лежит технологический стандарт 802.11ax, который, в общем-то, уже поддерживается многими устройствами, выпускаемые на протяжении последних нескольких лет, однако о начале официальной сертификации было объявлено только сейчас.

Значок «Wi-Fi CERTIFIED 6» (сертифицировано для Wi-Fi 6), который будет присутствовать на сертифицированных устройствах, укажет на то, что возможности и производительность данного устройства в четыре раза превышают соответствующие показатели устройств, совместимых с Wi-Fi 5 – благодаря поддержке более высокой скорости передачи данных, более низкой задержке и улучшенной энергоэффективности.

Президент и генеральный директор Альянса Wi-Fi Эдгар Фигероа комментирует: Программа «Wi-Fi CERTIFIED 6» знаменует начало новой эры в истории Wi-Fi, когда, опираясь на ключевые характеристики Wi-Fi, мы сможем предложить улучшенную производительность в любой среде для пользователей, повышенную ёмкость сети для провайдеров услуг (что даст возможность улучшить покрытие в интересах клиентов), а также новые возможности для современных приложений (…). Программа «Wi-Fi CERTIFIED 6» обеспечить улучшение качества связи – в том числе, в местах с высокой плотностью населения и среде IoT».

Помимо увеличения скорости и общей производительности, стандарт Wi-Fi 6 характеризуется более высокой степенью безопасности данных. Программа сертификации Wi-FI CERTIFIED 6 включает в себя необходимость проверки сертификации WPA3 – протокола безопасности Wi-Fi последнего поколения. Впервые данный протокол был представлен в прошлом году, и сегодня его поддержка уже реализована, в частности, в системе Windows 10.

В стандарте Wi-Fi 6 используется целый ряд технологий, обеспечивающих расширение возможностей и повышение эффективности передачи данных. Среди них, в частности, такие технологии, как Множественный доступ с ортогональным разделение частоты OFDMA), MU-MIMO, каналы 160 МГц и ряд других:

Множественный доступ с ортогональным разделение частоты OFDMA): позволяет эффективно разделять каналы для повышения эффективности работы сети и уменьшения времени задержки для исходящего и восходящего трафика в условиях среды с высокими запросами.

позволяет эффективно разделять каналы для повышения эффективности работы сети и уменьшения времени задержки для исходящего и восходящего трафика в условиях среды с высокими запросами. Система многоадресных многопользовательских ввода/вывода ( MU- MIMO): позволяет одновременно передавать большие объёмы данных в нисходящем канале и даёт возможность точке доступа последовательно передавать данные на большее количество устройств.

позволяет одновременно передавать большие объёмы данных в нисходящем канале и даёт возможность точке доступа последовательно передавать данные на большее количество устройств. Каналы 160 МГц: увеличивают пропускную полосу для обеспечения более высокой производительности с низкой задержкой.

увеличивают пропускную полосу для обеспечения более высокой производительности с низкой задержкой. Целевое время пробуждения ( TWT) : существенно увеличивает срок эксплуатации батарей в таких Wi-Fi устройствах, как устройства категории Интернет вещей (IoT)

: существенно увеличивает срок эксплуатации батарей в таких Wi-Fi устройствах, как устройства категории Интернет вещей (IoT) Режим квадратурной амплитудной модуляции 1024 (1024- QAM): повышает пропускную способность в Wi-Fi устройствах за счёт сжатия большего количества данных в том же участке спектра.

повышает пропускную способность в Wi-Fi устройствах за счёт сжатия большего количества данных в том же участке спектра. Формирование луча передачи: обеспечивает большие скорости передачи данных в заданном диапазоне, увеличивая тем самым пропускную способность сети.

Несмотря на то, что технически поддержка технологии 802.11ax реализована уже во многих устройствах, первым смартфоном, получившим официальную сертификацию Wi-Fi CERTIFIED 6 стал Samsung Galaxy Note10. Впрочем, в течение ближайших месяцев ожидается сертификация и других новых моделей. И благодаря широкому распространению стандарта Wi-Fi 6 его преимущества смогут оценить многие пользователи.

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