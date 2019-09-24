«Ростелеком» работает над созданием системы удаленной идентификации сотовых абонентов. Такая технология поможет облегчить переход России на eSIM, пишут Известия.

Сообщается, что с помощью этой системы пользователи смогут заключать договор с оператором на получение виртуальной сим-карты (eSIM). Абоненту не нужно будет посещать офис, а лишь подтвердить свою личность при помощи фото на камеру телефона и голосовой идентификации.

В Минкомсвязи говорят, что внедрение eSIM в России не имеет законодательных преград, но требует корректировки нормативной базы. В связи с этим ведомство назначило встречу с представителями отрасли на начало октября. В ходе собрания будет обсуждаться, в частности, и вопрос удаленной идентификации абонентов.

Однако будет ли рассмотрено предложение «Ростелекома» — пока неизвестно, поскольку Минкомсвязь данный вопрос не комментирует. Но, как заверил оператор Tele2, приглашенный на запланированную встречу, телеком-представители намерены прийти к консенсусу по поводу способа полноценной легализации eSIM.

Напомним, в апреле российские операторы связи совместно с ФСБ выступили против встроенных сим-карт. По их мнению, технология eSim может стать существенным препятствием на пути к внедрению отечественной криптографии в стране.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.