«Роскосмос» перенес запуск ракеты-носителя «Протон-М» с коммерческими спутниками. Отправка в космос должна была состояться 30 сентября, но была отложена на неопределенный срок, пишет РИА Новости.

Сообщается, что запуск был перенесен в связи с необходимостью доработки разгонного блока «Бриз-М» и дополнительных его испытаний. Сколько времени потребуется на это, и когда отправка в космос состоится, в компании пока не сообщают.

Запустить «Протон-М» должны были 30 сентября с космодрома Байконур. Ракета-носитель предназначена для доставки на орбиту коммуникационных спутников — европейского Eutelsat 5 West B и американского Mission Extension Vehicle — 1.

Отмечается, что в текущем году было произведено уже три запуска «Протон-М». До конца года планируют отправить ракету в космос еще трижды.

Напомним, российские компании отказались страховать «Протон-М». В объявленном тендере на страхование запуска ракеты-носителя не приняла участия ни одна фирма.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.