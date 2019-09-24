Роскомнадзор приступил к тестированию оборудования для обеспечения бесперебойной работы суверенного Рунета. Испытание подлиться до середины октября, передает ТАСС.

Как рассказал глава Роскомнадзора Александр Жаров, к пилотному проекту присоединились все крупные сотовые операторы России.

«В настоящее время осуществляется монтаж оборудования на сетях основных операторов связи, и мы с конца сентября в течение нескольких недель будем его тестировать. Тестировать его мы будем, как и говорили всегда, в тесном сотрудничестве с операторами связи», — сообщил Жаров.

По его словам, сначала будет осуществлена техническая проверка работы оборудования, в частности функционирование сервисов и влияние на трафик. После этого будет проведено испытание в «боевом режиме».

Кроме того, глава Роскомнадзора отметил, что на данный момент полным ходом идет создание Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования — будущего регулятора трафика в пределах Рунета.

«Если вы обратитесь более подробно к программе, по сути дела, к 1 ноября должна быть сформирована документарная часть и определится исполнитель. Все эти этапы выполнены, то есть конфигурация центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования создана, техническая документация есть, руководитель центра — в настоящее время проходит процедура оформления», — рассказал Жаров.

Напомним, проект суверенного рунета был создан группой депутатов, опасающихся потенциальных внешних угроз, которые могут оказывать российской сети зарубежные серверы в силу сложившейся технической и политической ситуации.

Проект прошел три чтения и был окончательно утвержден 16 апреля.

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