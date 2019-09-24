Количество подключений к сетям LTE в мире скоро достигнет 5 миллиардов. Аналитическая компания Ovum насчитала порядка 250 миллионов новых подключений только за текущий год, а их общее число достигло 4,7 млрд, передает DailyComm.

Согласно данным, большая часть подключений пришлась на апрель-июнь 2019 года — количество LTE-соединений выросло на 27%. В годовом исчислении эта цифра составила 53% от общего объема подключений к сотовым сетям в глобальном масштабе.

Что касается 5G, к концу следующего года ожидается 156 млн подключений к сетям данного стандарта. К середине текущего года было зафиксировано 34 коммерческие сети пятого поколения, а к декабрю их должно быть уже 77.

Дальше — больше. К концу 2024 года эксперты ожидают увидеть порядка 6 миллиардов подключений к LTE-сетям, а выручка от 5G должна составить около 26% от всего сотового рынка.

Напомним, компания IHS Markit прогнозировала, что к 2023 году количество абонентов сетей 5G в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Северной Америки (где к тому времени будут запущены сети нового поколения) перевалит за 1 миллиард.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.