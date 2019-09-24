Количество 4G-абонентов Киевстар перевалило за 7 миллионов. На конец августа прошлого года этот показатель не дотягивал и до 2 миллионов, сообщает пресс-служба оператора.

Согласно данным, за год количество пользователей в сети LTE от Киевстар увеличилось почти в 4 раза — до 7 миллионов 250 тысяч. Основной приток 4G-абонентов произошел летом, когда была запущена акция «Лето 4G безлимита». В течение двух месяцев клиенты компании могли пользоваться скоростным 4G без тарификации.

Кроме того, стремительный рост пользователей сети четвертого поколения оператор связывает с увеличением LTE-покрытия в Украине. На конец августа Киевстар предоставлял услуги 4G в 6680 городах и селах Украины, где проживает 28,6 миллиона человек.

Напомним, по данным специалистов компании Ookla, показатель Speed Score загрузки и передачи данных в сети Киевстар составляет 16,32. Это наибольшая цифра среди всех мобильных операторов Украины.

Более того, тест, проведенный в августе компанией nPerf, еще раз подтвердил, что Киевстар является лидером по скорости интернета среди всех украинских мобильных операторов.

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