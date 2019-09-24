Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственной поддержке кинематографии. Его реализация будет способствовать развитию кинематографии в Украине и привлечению в данную сферу инвестиций, пишет официальное интернет-представительство Президента.
Согласно данным, Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии», принятый Верховной Радой 12 сентября. Документ призван урегулировать финансовое обеспечение кинематографических проектов в Украине.
«В частности устанавливается, что отдельные платежи от субъектов кинематографии, связанные с получением ими государственной поддержки, будут зачисляться в специальный фонд госбюджета и направляться на государственную поддержку кинематографии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данный законопроект Президент определил как неотложный для внеочередного рассмотрения в парламенте.
Напомним, на прошлой неделе законопроект № 1050, предусматривающий отмену лицензирования в сфере телекоммуникаций, прошел второе чтение Верховной Рады.