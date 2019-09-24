Цель проекта заключается в том, чтобы помочь покупателям и продавцам без проблем идентифицировать продукцию, совместимую со стандартом 8K UHD.

В CTA представили описание технологии 8K UHD и логотип для маркировки телевизоров

Ассоциация потребительских технологий (CTA) и входящие в неё компании представили описание дисплея и официальный логотип технологии, который будет помещаться на телевизорах, поддерживающих стандарт сверхвысокой чёткости (UHD) 8K.

Логотип и описание должны будут помочь ритейлерам и покупателям телевизоров находить продукты, соответствующие требованиям индустрии к 8K UHD, включая такие параметры как разрешение видео, входные сигналы, битовая глубина, частота кадров и возможность повышающего преобразования.

«Подготовленное чёткое определение того, что такое 8K Ultra HD, является результатом сложной и кропотливой работы, проделанной специалистами из нашего Совета видео-дивизиона, – говорит президент и генеральный директор CTA Гари Шапиро. – Таким образом, рителеры и покупатели смогут быть уверены в том, что продукция, помеченная соответствующим логотипом, способна обеспечить качество и производительность 8K UHD».

Согласно данным последнего издания двухгодичного отчёта «Продажи и прогнозы», к концу года в США будет продано 175 000 8K UHD совместимых телевизоров, что принесёт доход в сумме около 734 миллионов долларов.

Лицензия, дающая право использовать логотип 8K Ultra HD, и соответствующее сертификационное соглашение будут доступны в ближайшие несколько недель. Компании смогут начать использовать логотип уже в январе 2020 года. Программа сертификации логотипа 8K Ultra HD станет продолжением программы сертификации логотипа 4K Ultra HD, о которой в CTA объявили в 2014.

Как и тогда, CTA привлекла крупнейшие компании, работающие в секторе видео, к разработке, обсуждению и утверждению официальных параметров, указывающих на соответствие продукции технологии 8K Ultra HD.

В число отраслевых характеристик 8K Ultra HD входят:

Минимум 33 миллиона активных пикселей на экране – с разрешением не менее 7 680 по горизонтали и 4 320 по вертикали в видимом окне 16:9.

Один или несколько входов HDMI с поддержкой разрешения 7 680х4 320; битовой глубины в 10 бит, частоты кадров в 24, 30 и 60 в секунду; трансферной функции и колометрии HDR, определённой стандартом ITU-R BT.2100; и поддержки системы защиты контента HDCP v2.2 или её эквивалента.

Возможность масштабировать SD, HD и 4K видео и отображать его на экране.

Возможность получать 10-битные 8K-изображения и формировать картинку, отвечающую изменениям любого из 10 битов.

Подробное описание характеристик для 8K UHD дисплеев можно найти на сайте CTA.

Напомним, ранее в Ассоциации 8K определили собственные ключевые параметры производительности для 8K совместимых телевизоров.

В апреле прошлого года Ultra HD Forum опубликовал рекомендации по запуску второй фазы внедрения стандарта UHD.

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