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В CTA представили описание технологии 8K UHD и логотип для маркировки телевизоров

Цель проекта заключается в том, чтобы помочь покупателям и продавцам без проблем идентифицировать продукцию, совместимую со стандартом 8K UHD.

Борис Скуратовский
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8KTV Ultra HD
Фото: GSMinfo

Ассоциация потребительских технологий (CTA) и входящие в неё компании представили описание дисплея и официальный логотип технологии, который будет помещаться на телевизорах, поддерживающих стандарт сверхвысокой чёткости (UHD) 8K.

Логотип и описание должны будут помочь ритейлерам и покупателям телевизоров находить продукты, соответствующие требованиям индустрии к 8K UHD, включая такие параметры как разрешение видео, входные сигналы, битовая глубина, частота кадров и возможность повышающего преобразования.

TM8KUltraHD

«Подготовленное чёткое определение того, что такое 8K Ultra HD, является результатом сложной и кропотливой работы, проделанной специалистами из нашего Совета видео-дивизиона, – говорит президент и генеральный директор CTA Гари Шапиро. – Таким образом, рителеры и покупатели смогут быть уверены в том, что продукция, помеченная соответствующим логотипом, способна обеспечить качество и производительность 8K UHD».

Согласно данным последнего издания двухгодичного отчёта «Продажи и прогнозы», к концу года в США будет продано 175 000 8K UHD совместимых телевизоров, что принесёт доход в сумме около 734 миллионов долларов.

Лицензия, дающая право использовать логотип 8K Ultra HD, и соответствующее сертификационное соглашение будут доступны в ближайшие несколько недель. Компании смогут начать использовать логотип уже в январе 2020 года. Программа сертификации логотипа 8K Ultra HD станет продолжением программы сертификации логотипа 4K Ultra HD, о которой в CTA объявили в 2014.

Как и тогда, CTA привлекла крупнейшие компании, работающие в секторе видео, к разработке, обсуждению и утверждению официальных параметров, указывающих на соответствие продукции технологии 8K Ultra HD.

В число отраслевых характеристик 8K Ultra HD входят:

  • Минимум 33 миллиона активных пикселей на экране – с разрешением не менее 7 680 по горизонтали и 4 320 по вертикали в видимом окне 16:9.
  • Один или несколько входов HDMI с поддержкой разрешения 7 680х4 320; битовой глубины в 10 бит, частоты кадров в 24, 30 и 60 в секунду; трансферной функции и колометрии HDR, определённой стандартом ITU-R BT.2100; и поддержки системы защиты контента HDCP v2.2 или её эквивалента.
  • Возможность масштабировать SD, HD и 4K видео и отображать его на экране.
  • Возможность получать 10-битные 8K-изображения и формировать картинку, отвечающую изменениям любого из 10 битов.

Подробное описание характеристик для 8K UHD дисплеев можно найти на сайте CTA.

Напомним, ранее в Ассоциации 8K определили собственные ключевые параметры производительности для 8K совместимых телевизоров.

В апреле прошлого года Ultra HD Forum опубликовал рекомендации по запуску второй фазы внедрения стандарта UHD.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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