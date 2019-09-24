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Интернет

Со следующего года провайдеры Беларуси начнут поддержку протокола IPv6. Президент республики Александр Лукашенко закрепил поддержку протокола последней версии на законодательном уровне, пишет TUT.BY.

Согласно данным, Беларусь стала первой страной в мире, в которой поддержка протокола IPv6 закреплена законодательно. На данный момент используется протокол IPv4, однако в нем физически заканчиваются адреса. Поэтому с 2020 года наряду с ним все провайдеры республики будут обязаны поддерживать и последнюю версию протокола.

Сообщается, что протокол IPv6 существует уже более 20 лет, однако острой нужды в нем не было, пока не возникла проблема ограниченности адресного пространства. В последние годы резкий скачок развития подтолкнул к тому, что количество интернет-подключений в мире растет, а количество свободных адресов неизбежно уменьшается.

Дополнение к Указу Президента Республики Беларусь № 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет» как раз и призвано решить эту проблему. Документ обязует провайдеров использовать IPv6 наряду с действующим IPv4, а спустя время — и вовсе вместо него.

«IPv6 — новая версия интернет протокола IP, которая приходит на смену пока еще работающему IPv4. Новый протокол призван решить проблемы предыдущей версии — в первую очередь ограниченность адресного пространства. В IPv4 физически заканчиваются адреса. В нем на одного человека приходится по 0,5 адреса, а в IPv6 — 4,7×1028. Адрес протокола IPv6 состоит из 128 бит, то есть он в 4 раза длиннее 32-битного IPv4», — объясняет ресурс.

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