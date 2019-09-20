Законопроект предусматривает усовершенствование процедуры назначения и увольнение членов Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания. Закон также поможет обеспечить непрерывность функционирования нацрегулятора.

На вчерашнем заседании Верховной Рады депутаты поддержали законопроект №2036 о внесении изменений в законодательство относительно совершенствования процедуры увольнения и назначения членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Проект поддержали 292 нардепов. Также Рада проголосовала за его подготовку ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Законопроект предусматривает, что после окончания пяти лет полномочия члена Нацсовета продолжаются до дня назначения нового члена (за исключением досрочного прекращения полномочий). Также устанавливается, что Верховная Рада решает вопрос о назначении в Нацсовет на все вакантные должности одновременно. Если она не смогла этого сделать – процедура назначения проводится повторно.

В пояснительной записке отмечается, что, согласно действующей редакции закона Украины «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания», порядок увольнения и назначения членов Нацсовета Верховной Радой фактически предусматривает двухмесячное отсутствие членов этого ведомства, которые должны назначаться парламентом в связи с прохождением процедуры отбора и назначения, что может привести к остановке работы регулятора. Это является недопустимым в современных условиях развития информационного пространства государства.

Напомним, на вчерашнем заседании депутаты также проголосовали в первом чтении за законопроект, запрещающий иностранцам владеть национальными провайдерами цифрового телевещания. Фактически данный закон обяжет единственного оператора эфирной цифровой сети – компанию «Зеонбуд» – раскрыть структуру собственности.

Позавчера парламентарии поддержали во втором чтении проект закона об отмене лицензирования телеком-услуг.

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