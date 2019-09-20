В основе отчета – данные продаж в розничной сети Vodafone Retail.

В первые две недели осени, согласно аналитике Vodafone Retail, в Украине наблюдается всплеск покупательской активности, который связан с так называемым периодом back-to-school.

Наиболее активно покупки совершались в следующих городах: Киев, Харьков, Львов, Чернигов, Одесса, Запорожье, Полтава, Днепр, Херсон, Житомир.

Больше всего пользовались спросом смартфоны в нижнем ценовом диапазоне – до 3000 грн. По популярности смартфоны-лидеры продаж в период back-to-school расположились таким образом:

1. Nokia 3.1 Plus Dual SIM.

2. Samsung Galaxy A30.

3. Samsung Galaxy A10.

Вместе с этим в первые осенние дни пользователи были заинтересованы в покупке детских смарт-часов.

Средний чек при покупке смартфонов составил 8877 грн, другие гаджеты в среднем принесли 1828 грн на одну покупку.

Напомним, ранее в Vodafone Retail рассказали о наиболее популярных смартфонах среди украинских покупателей.

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