VOD-сервис 1+1 video начал транслировать канал 1+1 в формате HD

VOD-сервис 1+1 video, который входит в группу 1+1 media, запустил трансляцию телеканала 1+1 в формате Full HD. Новое качество изображения во время прямых эфиров будет доступно пользователям, которые приобрели платную подписку.

Сейчас медиагруппа постепенно отказывается от SD-качества и начинает активно работать с форматом HD в интернете. Сегодня все больше домохозяйств приобретают телевизоры с высоким разрешением, из-за чего растет спрос на изображение 1920×1080 пикселей.

В планах команды 1+1 Digital уже в первом полугодии 2020 года переход на трансляцию других телеканалов группы в Full HD, в частности ТЕТ и 2+2.

Напомним, ранее медиагруппа запустила платную подписку на сервис онлайн-телевидения 1+1 video, который содержит более 25 тыс. часов видеоконтента и транслирует прямые эфиры телеканалов группы: 1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, Бигуди и УНИАН ТВ.

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