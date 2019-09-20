Болельщики «Шахтёра» использовали более 1,4 ТБ мобильного трафика в сети Vodafone

Во время матча «Шахтёр» (Донецк) – «Манчестер Сити» клиенты Vodafone отдавали предпочтение 4G-интернету, и установили рекорд использования трафика.

19 сентября во время матча между «Шахтёром» и «МанСити» на стадионе ОСК «Металлист» и в рядом расположенной фан-зоне в сети Vodafone клиенты использовали более 1,4 ТБ мобильного интернета, что равно примерно 7 суткам непрерывного просмотра видео на YouTube.

Использование трафика в сети 4G и 3G распределилось следующим образом: 70% всего интернет-трафика было сгенерировано в сети четвёртого поколения, а 30% пришлось на сеть третьего поколения.

В день матча также был установлен рекорд Харькова по количеству переданных данных в сети: индор система ОСК «Металлист» прокачала более 400 ГБ трафика.

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