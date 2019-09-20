На этой неделе на платформе MEGOGO начал вещание интерактивный канал [М] Трейлеры HD, который будет помогать зрителям выбирать лучшее кино для просмотра. Теперь трейлеры всех самых популярных новинок, которые доступны на MEGOGO, собранные в одном месте.

Канал будет вещать круглосуточно. Программная сетка наполнена трейлерами разножанровых новинок кино и мультфильмов 2018-2019 года. Функционал телеканала дает возможность выбрать к просмотру любой трейлер из перечня, представленного в программе. В течение недели в ротации канала будет более 600 видео.

Зрители канала на Smart TV получат дополнительную функцию «Смотреть», что позволит сразу перейти на страницу фильма или мультика для быстрой возможности посмотреть контент.

«Канал [М] Трейлеры HD будет экономить время зрителей, которое они тратят на поиск контента. Достаточно просто открыть канал, посмотреть трейлер или выбрать из перечня предложенных. А дальше – только лучшее кино высокого качества», – рассказывают в MEGOGO.

Напомним, интерактивные каналы MEGOGO – это более 40 отдельных телеканалов с рекомендованными плейлистами-подборками, которые доступны на платформе MEGOGO. Среди самых популярных: [М] Кинохит HD, [М] Мегахит HD, [М] Триллеры HD и многие другие.

Отметим, что в начале текущей недели MEGOGO в сотрудничестве со всемирно известным производителем детских конструкторов и игровых материалов LEGO Group запустил в Украине новый детский канал [M] LEGO HD.

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