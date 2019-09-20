Абоненты Киевстар начали использовать интернет в роуминге в два с половиной раза чаще

Абоненты Киевстар начали использовать интернет в роуминге в два с половиной раза...

В летний период количество абонентов Киевстар, которые пользовались услугами в роуминге выросло на 13% по сравнению с летом 2018 года. При этом они использовали почти в 2,5 раза больше мобильного интернета. В среднем один абонент Киевстар использовал в роуминге 615 мегабайт трафика.

Рейтинг самых популярных стран, где абоненты Киевстар пользовались роумингом этим летом, выглядит так:

Турция.

2. Польша.

3. Италия.

4. Испания.

5. Германия.

Интересно, что страны Европейского союза в этом году посетило на 20% больше абонентов Киевстар, чем годом ранее.

«Киевстар первым на рынке предложил доступные тарифы в роуминге, благодаря чему использование интернета за последние 3 года возросло в 16 раз. Но мы не остановились на достигнутом и в апреле этого года запустили очень выгодную услугу «Идеальный роуминг» с тарифами от 10 копеек за мегабайт. После этого наши абоненты стали еще активнее пользоваться мобильным интернетом за границей» – комментирует Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

Напомним, Киевстар предоставляет услуги международного роуминга на 5 континентах, в 195 странах.

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