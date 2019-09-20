«Странное название для публикации про бизнес-игру…» – подумаете вы, но это же #Антигравитация, тут и не такое может быть. 🙂 Да, мы продолжаем рассказ про юбилейную игру Телекомпалаты Украины и про команды, попробовавшие себя в роли творцов цифровой страны Telecom DreamLand!

Сегодня дошла очередь до правительственной ветки власти Telecom DreamLand, возглавили которую Яна Бакун (StarLightMedia), Сергей Кубанский (UNDER.NET), Cергей Кушнарев (CDC) и Павел Мандрык (Telekritika), cтóит заметить, что для мужчин это был антигравитационный дебют, а вот как они справились с ним, читайте дальше.

Напоминаю про разминочное задание – презентация краткого слогана (девиза) команды Кабинета Министров Telecom DreamLand с ограничением в максимум пять слов. Если кратко, то совсем не кратко: ребята в смету «5 слов» не вложились, но что поделать, это же классическая ситуация, когда у правительства не сходится дебет с кредитом. 🙂 «Мы исполняем без баяна и живем сыто-пьяно!» – с дерзким девизом и превышением лимита на три слова команда азартно приступила к более сложному и серьезному заданию.

Итак, задача стояла следующая. Команда Правительства Телеком ДримЛэнда должна издать и презентовать публике минимум 5 постановлений, которые улучшат цифровую среду государства, но которые не выходят за рамки полномочий и помогут поднять уровень ВВП в стране.

Как ни удивительно, список «цифровых» новшеств возглавил государственный электронный документооборот, с помощью которого жители смогут получать все госуслуги в одном месте (нет, вы не о том месте подумали, игроки имели ввиду application со всевозможными государственными сервисами).

Вторым пунктом стало цифровое воспитание нашего подрастающего поколения – раздать всем первоклашкам планшеты украинского производства (оп-па, вот и вторая команда #Антигравитации идентифицировала нашу страну как Telecom DreamLand, они точно знают что-то, чего не знаем мы).

Третий пункт прозвучал в виде объявления следующего содержания: «Товарищи мобильщики, тендер на 5G пройдет уже завтра в 9:00 здесь же!» Напоминаю, игра проходила на берегу Черного моря в пляжном комплексе Mantra, да и сама идея провести настоящий тендер на частоты под 5G на пляже очень крутая, если это не зима. 🙂

Четвертая задача Кабинета Министров ДримЛэнда затронула тему эффективности энергопотребления. То есть, нужно создать общую систему энергетического мониторинга, которая будет прямо показывать, кто, где и когда потратил государственные деньги «в никуда».

И концовка в чем-то напоминает концовку президентской команды цифровой страны. А точнее, правительство Telecom DreamLand тоже делает ставку на человеческий ресурс и на его потенциал: создание кружков программирования, робототехники и прочих вещей, связанных с новыми технологиями с дальнейшим обеспечением этих кружков всем необходимым, чтобы детки занимались полезными и правильными делами (ага, и чтобы, выучившись, не перешли в DarkNet, а то обидненько получится).

Ну из 5 пунктов с наполнением бюджета и увеличением ВВП прямо связан только пункт по тендеру 5G, а остальное заработает на перспективу. Но обратите внимание, на сколько все конкретно сформулировано, без эфемерных обещаний и невыполнимых фантазий. Согласны? 🙂 Дальше – больше, критикуйте и ожидайте новые пометки на полях!

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