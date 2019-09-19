Украинцы довольно часто покупают новые смартфоны, при этом треть таких покупок осуществляется на кредитные средства. Об этом говорится в сюжете программы «Сегодня».

По данным исследования Point of Sales Tracking, проведённого GfK Ukraine, в Украине ежедневно продаётся 15 тысяч смартфонов. В годовом разрезе эта цифра составляет 5,4 млн устройств.

Украинцы предпочитают аппараты с большой диагональю экрана и качественной камерой, отдавая при этом предпочтение корейским и китайским брендам.

В среднем украинцы тратят на приобретение нового смартфона 4800 гривен. В трети случаев покупка осуществляется в кредит.

Добавим, что по информации Vodafone Retail, украинцы при выборе нового смартфона кроме большого экрана и хорошей камеры также обращают внимание на наличие поддержки двух сим-карт и связи четвёртого поколения.

Согласно данным аналитического отдела Киевстар, по итогам второго квартала 2019 года в сети насчитывалось порядка 10,5 миллиона клиентов с 4G-смартфонами, в то время как за аналогичный период прошлого года таких абонентов было всего 6,3 миллиона.

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