Сразу два независимых исследования, проведённых американскими и британскими компаниями, выявили, что умные телевизоры и потоковые медиаприставки передают конфиденциальные данные пользователей третьим лицам.

В ходе исследований было выявлено, что смарт-телевизоры, такие как Samsung и LG, а также потоковые приставки от Roku и Amazon отслеживают и отправляют данные таким корпорациям, как Google, Facebook и Netflix.

Исследование, проведенное Северо-Восточным университетом и Имперским колледжем Лондона, показало, что эти устройства отслеживают конфиденциальную информацию, даже если зрители ничего не просматривают. Аналитики также отмечают, что наличие или отсутствие у пользователя учетной записи на какой-либо видеосервис, не имеет значения, поскольку данные отправляются независимо от этого.

Вместе с этим также установлено, что смарт-колонки и камеры осуществляют отправку пользовательских данных в такие компании, как Spotify и Microsoft.

Исследование проводилось на 81 различных девайсах в Великобритании и США. Эти устройства чаще всего подключались к сервисам Akamai, Amazon, Google и Microsoft, поскольку именно эти компании предоставляют облачные и сетевые услуги. Исследователи смогли проанализировать сетевой трафик и сделать вывод, что информация, передаваемая на сервера этих компаний, включала в себя названия пользовательских устройств, местоположение и время взаимодействия с пользователем.

Ещё одно исследование, проведенное Принстонским университетом, свидетельствует о том, что некоторые приложения, установленные на приставках Roku и Fire TV, отправляют конфиденциальную информацию таким компаниям, как Google.

Напомним, ранее в ходе исследований было подтверждено, что миллионы смарт-телевизоров подвержены опасности взлома.

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